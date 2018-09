Griezmann confiesa por qué le dijo "no" al Barcelona

El francés Antoine Griezmann confesó que decidió permanecer en el Atlético de Madrid y no fichar por el Barcelona porque el club rojiblanco le ofreció todo lo necesario para que se sintiera "la pieza más importante del rompecabezas".

"Cuando te dan cariño en tu casa, no te vas a otro lado. En el club, hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos por reclutar a jugadores importantes y formar un gran equipo. Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme", afirmó Griezmann en una entrevista concedida a "L'Équipe Magazine".

"A menudo se dice que al Barça no se le dice que no, pero yo hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça, pero, realmente, estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", agregó el delantero, tras proclamarse campeón del mundo en el reciente Mundial de Rusia.

Fue, precisamente, durante la última Copa del Mundo, después de varios meses de especulaciones, cuando Griezmann comunicó su decisión de continuar en el equipo dirigido por Diego Simeone en un controvertido documental, producido por una de las empresas del azulgrana Gerard Piqué.

Su permanencia en el conjunto "colchonero" sorprendió incluso a los dirigentes del Barcelona, que contaban con poder incorporar al "Principito" como gran fichaje para la presente temporada.

El Atlético, mientras, subió el salario de Griezmann, al tiempo que fichó a su compatriota Thomas Lemar, asimismo campeón del mundo junto al también rojiblanco Lucas Hernández.