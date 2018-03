Griezmann, el futbolista con vocación de payaso

El delantero francés del Atlético de Madrid no es solo uno de los mejores atacantes de la actualidad, si no que también es toda una estrella en las redesd sociales. Y se da a conocer, principalmente, por su habilidad para ser comediante.Griezmann es el tipo que se encontró a Cristiano Ronaldo de vacaciones en Dubai luego de haber perdido dos finales consecutivas en 2016 ante el luso (la de la Champions y la de la Eurocopa) y le dijo: “Te odio”. Luego ambos se pusieron a reir.También tuvo la destreza para colarse en una conferencia de prensa de su compañero en el Atlético de Madrid, Koke, y como si fuera un periodista, pidió el micrófono y le preguntó al volante español quién era el jugador del Atlético que se vestía con mejor estilo. Koke respondió que era el mismo Antoine el que tenía más estilo en medio de las carcajadas de los miembros de la prensa internacional.El francés fue protagonista de un comercial de televisión en la que su forma de celebrar (dos teléfonos sonando y vibrando en sus manos) le servía para ejercer de héroe cupido con otras parejas. Eso sin contar la cantidad de videos que sube en instagram en la que hace muecas y se burla de sí mismo y de sus compañeros de club y de selección. El último fue cuando hizo un montaje en la que salía la cabeza de Pogba y el cuerpo de un suricato en ocasión del cumpleaños del jugador del Manchester United.Acá te dejamos algunas de las muestras del humor de Griezmann. Un jugador que tiene tanta vocación para futbolista que para comediante.

I'm ready to play in the @NBA #NextDraft pic.twitter.com/bEEoTUCn27