Griezmann le abre las puertas al Barcelona... y al Real Madrid

Antoine Griezmann dió una entrevista a "L'Equipe" durante su estancia con la selección francesa y sorprendió a todos poniendo en duda su continuidad en el Atlético de Madrid para fichar por el Real Madrid o el Barcelona."¿Por qué no? Es un sueño jugar en los más grandes y los dos clubes están en ese escalón, igual que el Bayer y los equipos ingleses", dijó el delantero del Átletico de Madrid.Luego, el francés dió unas palabras de matización que puso más tranquilos a los aficionados colchoneros. "Ahora no me vo en Barcelona o Real Madrid. Tampoco fuera... estoy en España, donde hay mucho sol. Esto ayuda, pues lo necesito para ser feliz en mi vida privada y poder rendir así en el campo. Todo está relacionado", comentó.Por sus opciones de ganar en el futuro el Balón de Oro, Griezmann dijo que no se siente preocupado por ganar dicho galardón."Es complicado pelear por ello mientras estén Messi y Cristiano Ronaldo. Prefiero un trofeo colectivo porque todo el año hay que pasar momentos duros o maravillosos con los compañeros del equipo. Prefiero ganar un Mundial o una Eurocopa, y nunca un Balón de Oro, por ejemplo", expresó.