Guardiola: "Queremos jugar en casa contra el Real Madrid"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que quieren jugar en Manchester la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Real Madrid, pero apuntó que acatarán la decisión de la UEFA.



"Queremos jugar en Manchester", dijo el técnico español de los 'Sky Blues', que también afirmó que aceptarán lo que decida la UEFA.



"No he pedido nada, no tengo poder para llamar a la UEFA o a la FIFA", señaló Guardiola.



El partido de vuelta entre el Real Madrid y el Manchester City está previsto que se juegue a principios de agosto, el 7 o el 8. Es una de las eliminatorias de octavos que no se pudo completar debido a la pandemia de coronavirus.



El City cuenta con una ventaja de 1-2 del partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu.

