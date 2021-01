Guillermo Rivera: "El problema de FAS es de actitud y es preocupante"

Guillermo Rivera, ex técnico y jugador de FAS, analizó una derrota que complica las posibilidades de los tigrillos de estar en la próxima fase. El estratega consideró que los santanecos mostraron ciertas carencias en un proceso que todavía comienza a formarse.

Memo consideró que "es complicado ver a un FAS en una instancia así. Es el primer partido pero no vi carácter, y yo sé que muchos jugadores se molestan que se les diga, pero no vi a un FAS que en verdad fuera un rival para Alianza".

"Quizás soy abusivo en mis palabras pero la disponibilidad que mostraron para una institución como FAS es preocupante", comentó sobre el rendimiento de los jugadores dentro de la cancha.

El ex volante ofensivo comentó que "todavía pueden revertir esto porque nada está escrito. Veo un Alianza motivado que ha cambiado el chip con su nuevo técnico y eso se notó anoche".

Rivera analizó además la capacidad de Milton Meléndez para leer el partido ante FAS. "Imagínate que sin un delantero nato, Alianza propuso más fútbol y FAS ha quedado a deber en el primer partido y ojalá cambie la actitud de los jugadores".

"FAS venía de menos a más. Jorge Rodríguez ha cosechado éxitos y ha tenido buenos frutos en su trabajo pero me extraño lo de anoche. Puede ser que él haya planificado bien el juego y a la hora del campo, la actitud de los jugadores no estuvo a la altura", comentó.

Mencionó que "es difícil. Como técnico y aficionado lo puedo ver de una manera pero haciéndolo desde el punto de vista analítico, si el jugador no está enchufado, no se muestra la confianza y traicionan los nervios. Eso es a lo que uno le puede temer como técnico; no sé qué habrá pasado".

FALTA ACTITUD

Mencionó que "a FAS le faltó actitud y es preocupante. Si no estás a la altura, las cosas se te van a derrumbar y son cosas que no las tenés previstas pero son cosas que se aprenden en el camino. Falta un partido y es fútbol, ellos sabrán qué es lo mejor para preparar el partido de vuelta".

"Las cosas se pueden complicar cuando se inicia un proyecto. Yo lo viví, arranqué bien y se me dieron las cosas bien y después de un mes todo se me cayó; son cosas que he aprendido en mi vida profesional y esa parte me dejó una gran enseñanza", recordó Rivera sobre su paso en la dirección de FAS.

FAS deberá remontar un 3-0 adverso si quiere estar en la final, algo que parece complicado y sería una hazaña, digna de las mejores tardes en el Quiteño.