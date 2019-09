Guillermo Rivera renunció a la sub 23 y es nuevo técnico del FAS

Guillermo Rivera renunció la tarde de este martes de su cargo como seleccionador nacional sub 23 para tomar a partir del jueves próximo las riendas de FAS para lo que resta del torneo Apertura 2019 en sustitución de Erick Dowson Prado.

El nuevo timonel del equipo santaneco afirmó que “he hablado con el presidente de la FESFUT y le he presentando la nota con mi renuncia como técnico de la Preolímpica, salgo en buenos términos, la charla con (Hugo) Carrillo ha sido profesional y la verdad ha sido una decisión particular la que he tomado para desligarme del cargo de seleccionador sub 23”, destacó Rivera quien clasificó a la selección Preolímpica a la etapa final de la CONCACAF a celebrarse del 20 de marzo al 1 de abril del próximo año en Guadalajara, México tras eliminar en la eliminatoria preliminar de la región a su par de Panamá en julio pasado.

Memo Rivera aseguró que la decisión tomada no ha sido fácil ya que “puse empeño en este proceso, uno se pone fuera de lo común por lo que logré con esta selección, por el espacio y tiempo que tenía para dirigirla y he tomado una decisión de desligarme de ella empeñado en lo que Dios disponga”, acotó.

Rivera aceptó además que deja las riendas de la sub 23 para tomar un reto mayor dentro de su proceso de aprendizaje, como lo es hacerme cargo de la dirigencia de FAS.

“No tanto es mi sueño de dirigir en liga mayor, se me ha presentado la oportunidad de dirigir a un equipo que le tengo mucho sentimiento como jugador activo y ahora como técnico profesional como lo es el FAS, todavía faltan algunas cosas que arreglar con su dirigencia. Se ha conversado telefónicamente con ellos (tras la renuncia de su anterior entrenador) y espero llegar a un buen término con ellos, se ha platicado con ellos (desde anoche) y es cuestión de tiempo para firmar”, aseveró. “Espero que ellos (dirigencia de FAS) lleguen este día a San Salvador para reunirme con ellos, pero lo primero es que debo finiquitar mi salida de la FESFUT, estoy arreglando algunas cosas que el licenciado Carrillo me pidió y me siento feliz por ello”, afirmó el estratega de 49 años.