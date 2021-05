Guillermo Stradella: "A pesar de los años sin títulos, la gente sigue apoyando"

FAS está a un partido de volver a tener la oportunidad de luchar por el título y de esta forma buscar la tan ansida corona número 18 que se le viene negando en los últimos años al cuadro santaneco.



El equipo tigrillo acaricia una nueva final luego de la victoria que se obtuvo en el encuentro de ida de la semifinales del clausura. Este domingo por la tarde, el conjunto de Jorge Rodríguez tendrá la oportunidad de acceder a una nueva final si sobrepasa a Santa Tecla en el marcador global.



"Va a ser un partido complicado. Es un gran rival. Nosotros tenemos que confiar en la calidad que nosotros podemos presentar el día domingo", dijo Guillermo.



El atacante de FAS opinó acerca de la presión y la responsabilidad que tiene el jugador cuando llega a estas instancias por las ganas de ser campeón que tiene la afición santaneca.



"Espero que vivan a difruten estos momentos porque no todos los días se llega a la semifinal. De FAS no podemos esperar menos. Todas las veces que hemos llegado hasta acá la gente apoya. Cuando estamos de visitantes la gente nos hace sentir como local. A pesar de los años sin títulos la gente sigue apoyando. No es fácil cargar con la historia de FAS", opinó Stardella.



En cuanto al partido con Santa Tecla, el volante tigrillo asegura que estos partidos definitorios se resulven por detalles debido a ser el cierre del campeonato.



"Toca concentrarnos. Quedan prácticamente dos semanas para que termine el torneo. Es muy bonito jugar estos partidos porque ya es el final del torneo. Son prácticamente detalles que se tocan", comunicó el jugador salvadoreño-argentino.



Hay que recordar que para este Clausura 2021, los tiempos de recuperación entre cada semifinal es de una semana, lo cual permite mayor tiempo de descanso a los equipos para los partidos.



"Lo bueno es lo físico en este torneo porque se ha variado en la semifinales acerca de la seguidilla de partidos. Se ha cortado jugar miercoles-domingo. La semana larga te da tiempo de recuperar a los lesionados. De igual manera el preparador físico hace bien su trabajo al igual que los médicos", agregó el jugador de FAS.

