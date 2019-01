Guillermo Stradella: "Uno se debe al fútbol, a FAS y la familia"

Guillermo Stradella jugará un torneo más con la camisa del FAS. El gaucho se ha ganado la confianza en las filas tigrillas. Ha tenido minutos en los últimos torneos, lo que le vale para ser considerado en los planes para este certamen. El suramericano piensa en grande con los tigrillos y cree que el plantel debe apuntar a llegar a la final y ganarla.

¿Cómo está la situación en FAS luego del arranque de la pretemporada?

Después de 10 días de haber quedado fuera de la final del Apertura volvimos a los entrenamientos. Eso marca una buena pauta. Creo que desde que estoy acá es la primera vez que se arranca desde muy temprano, como se debe. Dolió lo que nos ha pasado, el traspié que hemos tenido, pero sirve para tenerlo en vista, como aprendizaje. Esas cosas no te pueden suceder dos veces. Pero creo que estamos para revertir la situación. Creo que hemos aprendido del error. Hemos madurado. Nos hemos vuelto a ver las caras. Hay algunos compañeros que se han ido. Estamos contentos por seguir en el club.

¿Qué lección le quedó a FAS luego de esa eliminación ante Alianza en semifinales del torneo anterior?

Sinceramente que nadie te regala nada. Hay que ser consciente. Después de la primera vuelta del torneo anterior, nadie pensé que íbamos a llegar hasta donde llegamos y tener a Alianza como lo tuvimos. Faltando 10 minutos para el final del juego de vuelta de semifinales y con dos hombres de ventaja, no supimos tener la pelota. Creo que nos invadió la confianza o no sé. No hay explicación lógica. Solo hay que aprender del error. No hay que bajar los brazos, porque nadie te perdona ni te regala nada.

Se viene la apertura del Clausura para ustedes. Lo harán ante Firpo, equipo en líos por la permanencia. Cómo ven este inicio?

Lo vemos del lado de que estamos en FAS. Representamos la camisa más grande del fútbol nacional y venimos de quedar fuera en el torneo anterior de una manera insólita. Tenemos que despertar. FAS, sea contra quien sea, aún así sea el campeón del mundo, debe estar a la altura, debe salir a ganar , a proponer. porque lo que yo tengo entendido, esa es la identidad de FAS. Hemos entrenado por tres semanas y venimos entendiendo bien la idea. Esperamos hacerlo de esa forma. Tenemos que salir con la idea con la que venimos trabajando. Nunca debemos bajar la actitud.

Juan Aimar, su paisano, está recuperado. Es uno de los jugadores con los que debe entenderse en el medio campo...

Con Juan y con todos, con Erivan Flores y Julio Amaya, quienes tienen que seguir creciendo. Creo que debe haber una sintonía entre todos. Entre más te conocés con todos, es cuando más le vas a sacar réditos en el terreno de juego.

Se van de FAS Irving Herrera y el colombiano Víctor Montaño, dos atacantes natos. ¿Puede haber otra vez esa oportunidad para que usted vuelva a jugar como centrodelantero?

Nos quedan Tony Rugamas y Josué Rivera, quienes son los que hacen esa función de ataque, de nueve de área. Cuando yo llegué a FAS, estaba Osvaldo Escudero como técnico y él me utilizaba en ese puesto. Pero eso creo que ya dependerá de lo que vea y quiera el profesor Prado. No va a depender de mí. Siempre lo digo, si me dan los guantes y tengo que atajar, lo haré. Voy a defender a morir la camiseta de FAS.

Seguirán de nuevo como locales en Ahuachapán. ¿Hasta dónde toman en cuenta este detalle?

Se siente más el calor del aficionado ahí. Lo he comprobado. En el partido de cuartos, contra Metapán, ha llegado mucha gente a apoyarnos. Se sintió lindo jugar ahí. A parte, la cancha estaba linda, es amplia. El terreno de juego te permite circular bien la pelota. Esperemos que la gente nos llegue a apoyar. Siempre digo lo mismo. Si llegan familiares de mis compañeros, yo me voy a matar por ellos, que lleguen a vernos. Así si llegan 100,000 personas, también me voy a matar por ellos. Uno se debe al fútbol, a FAS y la familia.

¿Cómo tomaron el hecho de que Erick Dowson Prado siga en el equipo como timonel principal?

Beneficia al equipo, a los jugadores. No sé si es la primera experiencia que él tiene como técnico. Le va a servir mucho en su crecimiento. Técnicamente conoce un montón. Nos explica detalladamente lo que hay que hacer.

¿Usted tuvo alguna oferta antes del Clausura para ir a jugar fuera de El Salvador?

Sinceramente no. Por el hecho de no tener representante le cuesta más a uno. Yo estoy tranquilo, estoy bien en FAS. Pero siempre que aparezca una oferta, uno la debe pensar.

Se percibe ahora una cercanía de la dirigencia con el plantel ¿Es así?

Creo que hubo cosas que se terminaron de acomodar, pero yo de mi parte, siempre tuve una buena relación con la dirigencia.