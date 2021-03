"Gullit" Peña: "La derrota nos duele a todos"

La derrota de FAS como visitante a manos de Sonsonate por la fecha cinco del Clausura 2021 caló hondo en la interna del equipo santaneco.

Su capitán de campo, el mexicano Carlos "Gullit" Peña, lo demostró en conferencia de prensa posterior al duelo en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate.

"Es un momento amargo (lo que estamos pasando), a nadie le gusta perder, la verdad, estamos pasando por un mal momento, esto es de todos, no solamente del profesor (Jorge Rodríguez), esto es de los jugadores, principalmente los que estamos dentro de la cancha", reflexionó el ex mundialista con México en Brasil 2014 quien insistió en decir que la derrota ante Sonsonate "es algo amargo, solo nos queda levantar cabeza, no nos queda de otra, el fútbol así es y ahora solo toca prepararnos para el domingo y esperar un buen resultado."

Sobre las dos caras que mostró FAS la noche del pasado miércoles ante los cocoteros donde les faltó poco para rescatar al menos el empate, Peña confesó que "en el descanso se nos dijo que mejoráramos nuestra actitud, que siguiéramos trabajado, que este bache (del equipo) juntos vamos a salir. Con esa dinámica y entusiasmo que salimos en el segundo tiempo tendríamos que haber salido desde el primero. Un 2-0 (en contra) cuesta revertir el marcador pero se intentó, (hubo) dos goles anulados, por allí siento que en uno hay duda pero habrá que ver la repetición, el marcador al final fue en contra y debemos todos dar la cara", acotó.

Sobre el rendimiento del equipo en esta fase preliminar del Clausura 2021 donde solo han sumado tres puntos de 15 posibles, "el Gullit" Peña admitió que "todos estamos concientes de eso, debemos de trabajar aún más de lo que hasta ahora hemos trabajado, el resultado no ha sido el que todos esperábamos pero intentamos no perder, en el segundo tiempo mejoramos muchas cosas pero me pregunto ¿porqué debimos esperar estar con dos goles en contra si pudimos haber salido con esa actitud desde un inicio?. Ni modo, así es esto, pero debemos de ver de frente a todos los compañeros y cuerpo técnico y prepararnos para el domingo y veremos después en qué grupo jugaremos la otra fase."

Finalmente, Peña confesó que ha sabido manejar la presión de ser el rostro del equipo en la liga por su trayectoria y fama y destacó que "estoy preparado para soportar todo tipo de situaciones. Ahorita duele (la derrota sufrida), así como me duele a mí le sufren mis compañeros, el cuerpo técnico, la afición igual. Tenemos una deuda enorme (con todos), debemos seguir trabajando todos para festejar, y para ello debemos estar todos juntos, unidos para poder salir de este bache en que estamos."