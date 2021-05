"Gullit" Peña es duda para la final FAS contra Alianza

El mexicano Carlos Alberto “Gullit” Peña es por el momento la gran duda que mantiene el técnico nacional de FAS, Jorge Humberto “Zarco” Rodríguez para la final del torneo Clausura 2021 ante el Alianza que se disputará este próximo domingo 30 a partir de las 3 de la tarde en el césped del estadio Cuscatlán.

El jugador nacido en Ciudad Victoria hace 31 años salió lesionado al 42’ de su rodilla izquierda del juego de vuelta de la fase de cuartos de final del pasado domingo en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana ante el Santa Tecla luego de recibir una fuerte entrada al borde del área mayor del plantel verdiazul por parte del zaguero central periquito, Giovanni Ávila.

El ex mundialista mexicano no se pudo recuperar y debió terminar el primer tiempo prácticamente en un pie hasta ser sustituido al inicio del segundo tiempo.

Pese al dolor que sentía en su miembro inferior, el volante ofensivo azteca celebró a lo grande la clasificación de FAS a la final y admitió que cumplió por ahora una de sus metas como era el llegar a la final del fútbol salvadoreño con los tigrillos.

“Claro, esto no fuera posible sin los compañeros que los veo cómo trabajan día a día, su esfuerzo y su humildad de cómo trabajan, es un premio para todos, a la afición que siempre ha estado (con nosotros) en los partidos como local y como visitante y para el cuerpo técnico por supuesto que siempre está atento de nosotros”, aseguró tras celebrar una breve ceremonia de agradecimiento a Dios por la clasificación a la final con sus compañeros en el centro del campo del estadio Óscar Quiteño.

Sobre la consulta de porqué se sufre mucho con el plantel de FAS tras ganar el boleto a la final a través de los lanzamientos desde el punto penal luego de perder por 0-1 ante los tecleños en tiempo reglamentario, “Gullit” Peña admitió que “no lo sé, también cuenta mucho el rival, manejamos muy bien los primeros minutos del partido pero el rival cuenta mucho, que vino a buscar el gol, lo consiguió y en los penales logramos sacar el resultado”, acotó.

Sobre su lesión en su rodilla izquierda, Peña dijo que “fue un golpe que me duele, obviamente no me sentía al 100 (por ciento de mi capacidad física), quedaba todavía medio tiempo (de partido) y por allí hay jugadores que están esperando su oportunidad de jugar y están al 100, dije que me dolía (mi rodilla) y la verdad es que esperaremos qué pasa, si podemos jugar la final (el próximo domingo), Dios quiera que sí y entonces vamos a ver”, explicó el jugador norteño quien confesó además que será evaluado en esta semana previa a la final para saber en realidad qué fue lo que sufrió.

“Nos van a evaluar, es un dolor que es fuerte el que siento, vamos a hacer todo lo posible por estar bien y jugar el domingo”, indicó.

Sobre lo que le dejó ver el estadio Óscar Quiteño lleno en el juego ante los periquitos, “Gullit” Peña dijo que “es impresionante, la gente cómo apoyó al equipo, contentísimo con ellos, este triunfo es de ellos por venir y apoyar siempre a su equipo”, acotó el jugador mexicano.