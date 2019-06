Gustavo Guerreño descarta jugar en Águila

El delantero paraguayo Gustavo Guerreño aseguró que no podrá jugar en las filas de Águila para el Apertura 2019.

"Con respecto a Águila, no voy a poder ir", lamentó. "Tengo contrato aún acá. Ya hablé eso con el presidente (Alexander Menjívar), que me hubiera gustado ir, si no tenía contrato", apuntó el delantero paraguayo, que se quedará en Chile para terminar su vínculo con Deportes Melipilla, de la segunda división del balompié chileno.

La dirigencia del Águila quiere llenar la plaza del ecuatoriano Richar Mercado, quien tuvo un paso discreto por las filas de los migueleños en el Apertura 2019.

Por ahora, los extranjeros confirmados en el equipo emplumado son el colombiano Andrés Quejada y el paraguayo Javier Lezcano.

Por otra parte, Deportes Grupo LPG se comunicó con el volante Joaquín Vergés hasta Uruguay. Pero el charrúa, quien usó la camisa 10 de los naranja y negro, aseguró que sigue a la espera de resolver lo de su renovación. Fue uno de los jugadores que terminaron contrato en el Clausura 2019.