Gutiérrez: "Ganar al Águila nos fortalece para todo lo que se viene"

El Alianza se impuso 1-0 ante el Águila y amplió a cuatro las fechas sin derrotas en el Clausura 2020; desde que perdió en casa 0-1 ante el Once Deportivo por la cuarta fecha del torneo, cosechó dos empates y dos triunfos.

Tres de los últimos cuatro encuentros en el torneo los cerró sin goles en contra y sumar esos ocho puntos le permitió enderezar el camino en el torneo y ascender hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones, finalizada la octava fecha del torneo.

#LMFXel4



-¡¡¡GOOOOOLAAAAAZOOOOO!!! ¡¡FELIPE PONCE!!



Alianza �� 1 - 0 Águila ��



⌚️ 65'



EN VIVO

CANAL 4��TCS Go!�� pic.twitter.com/k4YjABBdo3 — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) February 23, 2020

Tras el triunfo ante el Águila, Wilson Gutiérrez, técnico del equipo aliancista, se mostró satisfecho por sumar tres puntos que le permiten acercarse a los primeros lugares de la tabla, pero que también le llenan de optimismo en el objetivo de intentar sumar un resultado importante de vista al Tigres de México, el próximo miércoles.

"El Águila arrancó bien, movió la pelota, generó volumen ofensivo y con sus llegadas generó buenas sensaciones. En el segundo tiempo arrancó igual, movió bien la pelota, tuvieron opciones", resumió.

El entrenador colombiano admitió que la llegada de Óscar Rodríguez, Juan Carlos Portillo y Oswaldo Blanco, el equipo ganó peso en ataque. "Comenzamos a mantener la pelota y más volumen ofensivo, llega el gol y un espacio del partido donde pudimos aumentar el marcador, tuvimos opciones claras."

Según Gutiérrez "este es un proceso, no arrancamos bien, tuvimos dificultades en el inicio del torneo, varios enfermos, lesionados, sanciones, nos costó arrancar y eso es normal, no le pasó solo al Alianza, ese torneo fue atípico, pero poco a poco, todos vamos congiendo ritmo de competencia y para nosotros es importante sacar el cero atrás otra vez, ganar a un rival como el Águila, nos fortalece para todo lo que se viene, no solo el miércoles, también adelante, queremos llegar al primer lugar, siempre trabajamos para eso".

"El Águila propuso buen fútbol, hizo un espectáculo más lindo, más abierto y no como otros equipos que su trabajo es venir a esperar, encerrarse y buscar algunas situaciones para concretar , a veces se vuelve aburrido y peligroso cuando uno juega de local, pero ese resultado nos fortalece mucho", concluyó. ,

Mientras que Felipe Ponce, volante del Alianza y autor del gol del triunfo ante el Águila, aseguró que se siente más adaptado al equipo campeón nacional y que los goles son el reflejo de esa evolución "me siento bastante bien, aquí no hay titulares ni suplente, me siento bien con todos los compañeros".

Sobre el gol que marcó ante los emplumados, declaró que "me gusta definir así 'vaselina' , ya lo había intentado pero no me había salido, pero sea bonito o feo lo importante es que suma al equipo"