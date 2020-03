Gutiérrez: "Jugamos bien pero no pudimos concretar"

Pese a la derrota 1-2 ante el Jocoro, Wilson Gutiérrez, entrenador del Alianza, salió conforme con el rendimiento de su jugadores porque a su criterio, hicieron méritos suficientes para merecer el triunfo, propusieron buen fútbol y el único error fue desaprovechar las múltiples opciones de gol que generaron.

El estratega colombiano admitió que esperaba un dispositivo defensivo del Jocoro y que ese temor de perder el juego se lo advirtió a sus jugadores en el entretiempo porque a su criterio, el equipo oriental se defendió bien y luego especuló al error del rival con Diego Areco muy atento en la zona de ataque.

"La caída de ninguna manera estaba en nuestro presupuesto ni en nuestra mente, contábamos con el triunfo, hicimos para poder ganar, pero cometimos errores ante un equipo que hizo su trabajo, se paró bien y buscó lo que se encontró con un jugador delantero que juega bien, se para bien (Diego Areco), dos errores nuestros fueron bien aprovechados por ellos, esa es una virtud de ellos, debemos de reconocerlo", dijo el colombiano.

Fue la tercera derrota en el torneo para el equipo albo "no pudimos concretar las opciones que generamos, no hicimos un mal partido dentro de todo, la diferencia está en que ellos marcaron las dos posibilidades que tuvieron por errores nuestros y nosotros no marcamos las que tuvimos".

Añadió que "la sensación es de frustración, tristeza, a veces uno no entiende partidos así, pero esto es fútbol, hicimos un buen partido, fuimos ofensivos, llegamos por la izquierda, derecha, por la mitad, arriba, abajo, metimos al Jocoro de media cancha hacia abajo y ellos se agruparon bien. Hicieron el trabajo que habían preparado: aguantar el cero atrás y aprovechar cualquier opción que generaron, la concretaron y de eso e trata el fútbol. Gana el que hace los goles, juegue bien se defienda bien, gana el que hace los goles, ellos lo hicieron"

Gutiérrez aseveró que las lesiones le están afectando. Al cierre de la semana se confirmó lesión de Óscar Cerén y la noche del sábado, Maximiliano Freitas salió lesionado del partido y será sometidos a una evaluación médica, para evaluar su lesión. "Nos están afectando las lesiones desde el primer día que llegamos, sufrimos enfermedades, virus, lesiones, no es necesario nombrarlas, todos saben lo sufrido con los jugadores, no hemos tenido continuidad, pero no lo voy a sacar como excusa en un partido raro que rival hizo su trabajo y concretó los goles".

Tras la primera vuelta, el Alianza suma 16 unidades en la tabla de posiciones, en este mismo periodo en el pasado Apertura 2029, era líder con 23 puntos "fuimos ofensivos, generamos muchas opciones y desciframos, nos faltó fortuna, y ahí puede entrar la preocupación, la falta de definición, finalizar esas jugadas como debe ser", expuso.

"Jugamos un buen partido y puede que algunos no estén de acuerdo conmigo, , pero hicimos un buen partido", concluyó