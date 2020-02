Gutiérrez alabó a su defensa

El colombiano Wilson Gutiérrez dijo en conferencia de prensa al final del cotejo que empataron sin goles ante el 11 Deportivo en Ahuachapán por la fecha siete del Clausura 2020 que lo positivo que rescata del 0-0 es primero que su defensa salió incólume por segunda vez consecutiva en la liga y que Marvin Monterroza logró jugar todo el juego sin molestia alguna.

"Hay que rescatar dos cosas de este partido, la solidez de la defensa que sale sin goles por segunda ocasión en el torneo y eso para mí lo valoro mucho y que Marvin (Monterroza) jugó los 90 minutos sin molestia alguna, eso lo rescató y lo valoro al igual que este punto ante un rival que propuso, hizo su fútbol y demostró el porqué está nennel primer lugar de la liga" señaló el técnico sudamericano.

Gutiérrez confirmó que su defensa compuesta por Víctor García en la portería junto a Jonathan Jiménez, Mario Jacobo, Rudy Clavel e Israel Landaverde será la que enfrente este miércoles al Tigres de México en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

"No tenemos más, es la defensa que ha estado jugando y que ha hecho muy buen trabajo", exclamó. "Más allá de la ausencia de Iván Mancía no creo que a Henry (Romero) le alcance el tiempo para ponerse a tono con el grupo ya que apenas está saliendo de su lesión muscular y no estaría a la altura para jugar un partido del nivel que se espera el miércoles ante Tigres y lo del 'Polaco' (Rubén Marroquín) hay que ver los últimos resultados médicos pero veo difícil su convocatoria. La labor de Rudy (Clavel) y (Mario) Jacobo ha sido excelente", indicó el técnico cafetero quién de manera sutil recriminó el mal estado de la cancha del Simeón Magaña.

"Por allí habrá que esperar cómo amanecen todos después de este partido, se habló que hoy se presentó posiblemente el 99% del plantel ante Tigres, pero ese 99% de jugadores han terminado ampollados de sus pies por el estado de la cancha, me gustaría que ustedes vean cómo terminaron el partido, pero hay que esperar mañana (hoy) la evaluación médica para determinar con qué contaremos realmente el miércoles ante Tigres de México", acotó.