¡Habló Benji Villalobos! El capitán del Águila en el Apertura 2018

El portero Benji Villalobos porta el distintivo de capitán del Águila por segundo torneo consecutivo. Y desde su posición, como líder del equipo, habló del buen momento emplumado y de lo que ha cambiado para estar tan cerca del liderato.



¿En qué podría diferenciarse este Águila al de torneos anteriores?

La parte económica es fundamental. Estamos arrancando de la mejor manera. Hemos estado bien en lo económico y eso ha sido importante. Para nosotros fue fundamental comenzar con dos ganes. Luego perdimos dos juegos consecutivos. Fue un momento bastante difícil en la interna del grupo. Todo fue solucionando ahí y luego empezamos a mostrar otra cara.

Con esto no quiere decir que ya somos invencibles. Creo que tenemos que ser humildes y reconocer que ganamos dos juegos de manera contundente, porque hemos sido un grupo unido. Hemos encontrado esa regularidad adelante y ese poder defensivo que nos ha hecho sumar esos puntos.

¿Debemos entender que ahora la idea de ustedes es volver al liderato, sitio en el que estuvieron en las primeras fechas?

Siempre le hemos apuntado a estar en el primer lugar. Como equipo grande anteriomente se perdió esa tradición. Ahora vamos a recuperar ese primer lugar dentro de la cancha. Sabemos que tenemos un partido menos, al igual que Santa Tecla (líder con 15 puntos), pero estamos en la disputa. Restan muchas fechas y podemos seguir escalando si seguimos haciendo buen fútbol. Si seguimos enamorando a la gente, el estadio va a estar lleno.

Por ahora solo ha encajado cinco goles, ¿cómo se puede decir que ha sido su trabajo hasta la fecha por ese número de tantos?

Para ser sinceros, en muchos partidos he tenido poco trabajo, pero cuando se me ha exigido he estado ahí. Hemos estado atentos como equipos. Hemos hecho trabajo en equipo. Nos hemos estado manejando bien. Mantener el arco en cero en los últimos dos juegos ha sido bastante importante. Te da mucha confianza. Eso te da esa motivación para enfrentar partido a partido.

Tiene un promedio de 0.71 en cuanto a gol en contra...

Estamos en la pelea de los menos vencidos, pero lo más importante es sumar puntos. Lo estamos haciendo de buena forma. Ahora se nos viene Firpo y hemos hecho buenos partidos en Usulután. Se va a prestar para un bonito partido. Para Firpo es motivante jugar en el Sergio Torres. Firpo no está muerto, tiene potencial humano. Creo va a ser un rival difícil. Lo importante partido a partido es mantener el arco en cero. Ojalá que se pueda dar.

La defensa parece sólida con los colombianos José Ramírez y Jimmy Valoyes, ¿lo ve así?

José Ramírez es alguien que juega con mucho corazón. Tiene mucho carácter. Es uno de los defensas que ha engranado bien en la zona defensiva. Ha hecho un complemento importante con Jimmy Valoyes. Marlon Trejo y Jefferson Polío también han hecho un buen trabajo. Forman una línea de cuatro que está bastante fuerte.

¿Cree que este Águila puede comenzar a pensar en volver al ámbito internacional?

Como Águila se había perdido esa tradición de estar en torneos internacionales, de estar arriba en la tabla. Ahora tenemos las herramientas para poder hacer torneos buenos. Como jugadores no están tratando bien y desde ahí creo que todo es ganancia para nosotros. Ojalá que podamos desenvolvernos bien y que podamos hacer la mayor cantidad de puntos. Ojalá que podamos llegar a una final. Esperamos sumar de a tres.

¿Qué piensa de que este es su segundo torneo como capitán?

El profesor Carlos Romero (timonel principal), a quien conozco desde hace mucho tiempo, tomó a bien darme continuidad. Sinceramente ser capitán está y no está en mis planes. Lo más importante es desempeñarme dentro de la cancha. Creo que es por el tiempo de estar en la institución. Puede ser que por eso se me tomara en cuenta. Lo importante es ser un tipo trabajador.