Habrá preolímpico para el fútbol playa

Dos compromisos oficiales tendrá la selección de fútbol playa de El Salvador en el 2019: el Premundial de Concacaf y... el Preolímpico.



Esta modalidad fue incluida para los Juegos de Tokio 2020 y Beach Soccer World Wide recibió oficialmente la notificación de la Asociación de los Comité Olímpicos Nacionales (ANOC).



La Concacaf giró la carta en diciembre a las diferentes asociaciones de la región. Habrá eliminatorias tanto en fútbol masculino como en el femenino pero El Salvador no participará en esta última por no tener estructurada una selección.

La distribución de las 16 plazas en fútbol masculino están distribuidas así: USA (país anfitrión), Asia (3), África (2), Concacaf (2), Conmebol (2.5), Oceanía (1) y Europa (4.5).



En el Femenino -donde no habrá delegación nacional, hay 8 plazas: USA, Asia (1), África (1), Concacaf (1), Conmebol (1), Oceanía (1) y Europa (2).

Este Preolímpico se disputará en San Diego, California, a más tardar en julio. No hay fecha oficial pero el técnico Rudis Gallo confirmó a El Gráfico que ha hay conversaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol para jugar tentativamente un amistoso en marzo.

"Sabemos que la selección crece con fogueos y uno como técnico hace los reajustes, en el plan de trabajo tenemos la intención de ir a Sudamérica y ya se iniciaron pláticas con Uruguay para que nos reciba. Estamos viendo en qué fecha se podrá porque en febrero tienen la eliminatoria mundialista y en marzo su participación en preolímpico y en abril un torneo invitación en Argentina y tienen calendario saturado pero queremos tener un espacio en marzo porque no nos sirve ir pronto a un fogueo así porque estamos lejos de nuestra eliminatoria. Esperamos se pueda en marzo", dijo.

Sobre la inclusión del fútbol playa en Juegos Olímpicos, opinó Gallo que "considero importante para que se siga desarrollando en el mundo está modalidad, el nivel de la zona no tiene la participación deseada como Europa que organiza muchos eventos. Esto nos permitirá profesionalizarnos más, estarán todos los países de Concacaf y queremos aprovechar otro evento importante porque será la primera vez que haya un preolímpico".

De acuerdo a la planificación, la Selección de Playa reanudará los entrenos el 22 de enero en Conchalío pero antes espera Rudis haya un diálogo con el Comité Ejecutivo para abordar el tema del estímulo económico.

En cuanto al fútbol playa femenino, dijo que no podrá competir El Salvador con la Concacaf donde habrá un cupo de 8 en el mundo pero esto será el principio para estructurar una selección.



"En Centroamérica pocos tienen estructurado fútbol femenino, en la zona costera me consta que juegan pero no tenemos una preparación para participar en esta ocasión, pero nos dará la pauta para comenzar a darle forma para que en un futuro haya condiciones deportivas".

Sobre las figuras que marcaron época: "Hay jugadores que no mencionaré donde dieron ellos paso a un costado, otros por decisiones técnicas no siguen, independientemente de las circunstancias es el momento de darle nuevo rostro a la selección para fortalecerla. Esta generación que viene con selección de playa traía un trabajo de diez años y existe un 40 por ciento que seguirá como Rubén Batres, Elmer Robles, Melvin Segovia, Eliodoro Portillo, Darwin ramirez, Ever Ramos. Ellos están dentro del plan del cuerpo técnico más los que vienen de la Copa Centroamérica. Lo que necesita esta selección es el roce internacional, que compita".