Hamilton domina en Japón y acaricia su quinto título mundial

SUZUKA. El británico Lewis Hamilton consiguió hoy una victoria abrumadora en el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón que lo deja acariciando con la yema de los dedos su quinto título mundial.

El piloto de Mercedes dominó de principio a fin en el circuito de Suzuka y podrá sentenciar el campeonato en la próxima carrera, dentro de dos semanas en el circuito estadounidense de Austin.

Hoy celebró el triunfo número 71 de su carrera, el cuarto consecutivo esta temporada, para quedarse a las puertas de igualar las cinco coronas del argentino Juan Manuel Fangio. Lo único que lo puede apartar del título es una catástrofe.

#JapaneseGP Lewis Hamilton se llevó su victoria Nro. 71 en la Fórmula 1 tomando ventaja de 67 puntos sobre Sebastian Vettel (331-264). 6to triunfo para el inglés en las ultimas 7 carreras. Victoria 50 con la escuderia Mercedes. 5to triunfo en Japón (2007-2014-2015-2017-2018). pic.twitter.com/eA0lLBNcb8 — Pascual Artiles (@artilespascualf) 7 de octubre de 2018



"Estoy más contento que nunca. Ha sido un fin de semana muy bueno para el equipo", celebró Hamilton, escoltado en el podio por el finlandés Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen. Sebastian Vettel, único rival que le queda a Hamilton en la lucha por el título, acabó sexto tras otra jornada aciaga de Ferrari.

EXPLOTÓ

Tras un toque con Max Verstappen y el sexto puesto final en el GP japonés, Vettel explotó. Tras bajarse del Ferrari en el circuito de Suzuka, el piloto alemán no se mordió la lengua a la hora de analizar su situación actual.

"Es una auténtica basura que no puede ser más grande", lanzó hoy el cuádruple campeón del mundo tras un fin de semana en el que todo le salió mal a Ferrari.

Vettel partió hoy desde la octava posición de la parrilla tras un error de estrategia de Ferrari en la clasificación. El alemán adelantó a tres coches en la primera vuelta y después, cuando rodaba justo detrás del Red Bull de Verstappen, chocó contra el bólido del holandés en una curva.

Aquí está el incidente entre Verstappen y Vettel, visto desde las onboard, qué pensáis? Quien tiene la culpa? Quien deja o no espacio…



Quiero saber vuestras opiniones y sobretodo que pensáis de cada uno casi terminando el campeonato 2018… pic.twitter.com/4ctw2HQ0GD — Pius Gassó (@piusgasso) 7 de octubre de 2018



Su Ferrari hizo un trompo y cayó a la décimo novena posición, desde que la remontó hasta la sexta. "Para ver un hueco y no intentar meterme, me puedo quedar en casa", señaló un Vettel algo molesto con el movimiento de Verstappen.

"Cuando estábamos rueda a rueda no se ha abierto y no me ha dejado espacio. Después he vuelto a adelantar a casi todo el mundo y no he tenido ningún problema con nadie", se quejó.