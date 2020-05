Hana Kimura: la estrella de la lucha japonesa muere a los 22 años

La luchadora japonesa Hana Kimura, quien apareció en la reciente temporada de la serie de Netflix Terrace House, murió a los 22 años.

Stardom Wrestling, la organización de Kimura, confirmó la noticia y pidió a los fanáticos que fueran respetuosos con su familia. La causa de la muerte no fue informada.

Poco antes de morir, Kimura compartió una serie de publicaciones en redes sociales que mostraban que estaba siendo acostada en internet.

La actualización más reciente en sus historias de Instagram el viernes mostró una foto de ella con su gato, con un subtítulo que decía "adiós".

Ganadora del Premio Stardom's Fighting Spirit Award, Kimura fue uno de los miembros del reparto del reality show japonés Terrace House, antes de que fuera suspendido debido a la pandemia de covid-19.

La serie sigue a tres hombres y tres mujeres que viven temporalmente juntos en una casa.

La madre de Kimura también era una luchadora muy conocida, Kyoko Kimura.

Al confirmar su muerte en Twitter el sábado, Stardom escribió en Twitter: "Por favor, sean respetuosos y esperen un tiempo para que las cosas se procesen, y mantenga sus pensamientos y oraciones con su familia y amigos".

