Harden y Westbrook sorprenden a Lakers

Lake Buena Vista (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- El escolta James Harden volvió a encontrar su mejor toque de muñeca y con 36 puntos lideró el ataque ganador de los Rockets de Houston que se impusieron este viernes por 112-97 a Los Angeles Lakers en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste.







La victoria da a los Rockets la ventaja de 1-0 en la serie al mejor de siete, y el segundo partido se jugará en el mismo escenario de la burbuja de Orlando, el domingo.







Junto a Harden, que no había estado bien en el séptimo y decisivo partido de la primera ronda ante los Thunder de Oklahoma City, el base Russell Westbrook también hizo una gran labor ofensiva al conseguir 24 puntos, nueve rebotes defensivos, y repartir seis asistencias.







Pero sería el escolta Eric Gordon el que se convirtió en factor sorpresa ganador al conseguir 23 puntos, incluidos tres triples en ocho intentos, y estuvo perfecto 6-6 desde la línea de personal.con







A pesar que los Rockets tuvieron solo un día de descanso al tener que jugar el séptimo partido de la primera eliminatoria ante los Thunder de Oklahoma City, para nada se les notó a sus jugadores.







Al contrario, con su estilo de tener que presionar constantemente al no tener un hombre alto importante, los Rockets forzaron 15 pérdidas de balón que les dieron la oportunidad de anotar 27 puntos.







Los Lakers jugaron por segunda vez en 11 días, pero nunca lideraron después del primer cuarto y los Rockets lo abrieron al comenzar el cuarto con una racha de 16-3, convirtiendo una ventaja de seis puntos en una de 101-82 en la canasta de Harden y a 7:15 minutos por jugarse.







El pívot Anthony Davis logró un doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes como el líder de los Lakers, pero que al final no evitaron la derrota de su equipo, que llega a la eliminatoria con la mejor marca de la Conferencia Oeste.







El alero LeBron James sumó 20 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, pero tampoco pudo salvar al equipo angelino, con el que disputa sus primeros playoffs.







Los Rockets se comprometieron a jugar desde el pasado febrero si un pívot natural, creyendo que no fueron hechos para competir con los mejores del Oeste jugando de manera convencional.







Hicieron debutar su nuevo estilo con una victoria sobre los Lakers en Los Ángeles en la temporada regular, y demostraron nuevamente por qué creen que puede funcionar.







Estaban constantemente en movimiento defensivo, desviando pases y acorralando balones sueltos.







Es el tipo de jugadas que tienen que hacer mientras jueguen con una alineación que no tiene a nadie más alto que Robert Covington, de 2,1 metros.







De esta manera, los Rockets comenzaron el partido con racha de 6-3 y Gordon defendiendo a James, mientras que Harden se encargaba del marcaje al pívot JaVale McGee.







Los Lakers comenzaron sin mostrar ninguna falta de rodaje al tener ventaja parcial de 7-0.







Pero el resto del primer cuarto estuvo apretado a partir de ahí, Houston lideró con 29-28 después de que el tiro final del base Rajon Rondo llegó después de la bocina. Los Lakers nunca volvieron a liderar.







Los Lakers son una de las franquicias deportivas más importantes, sus 16 campeonatos uno detrás de Boston para la mayoría en la historia de la NBA.







Pero están en la segunda ronda por primera vez desde 2012, un mes antes de que James ganara su primer título de la NBA y Davis fuera seleccionado con la primera selección.







Y como les sucedió ante los Trail Blazers de Portland en el partido inicial de la primera eliminatoria ante los Trail Blazers de Portland, no hicieron bien las cosas y perdieron.







Gordon anotó los primeros nueve puntos de Houston del último cuarto antes de que el triple de Westbrook extendiera la ventaja a 97-82 con 9:07 por jugar.







El base Rajon Rondo consiguió su primera acción en la burbuja de Orlando cuando entró con los Lakers en el primer cuarto. Anotó octavos puntos. EFE







