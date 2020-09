Harold Alas: "Sabemos muy poco de Forge"

El destino de Municipal Limeño en su primera participación en el torneo de Liga CONCACAF estará marcado por la serie ante el Forge, de la Liga Premier de Canadá. Por ahora, sobre equipos canadienses, la única referencia que se tiene es la de Montreal Impact, Toronto FC y Vancouver Whitecaps, que compiten a escala de MLS.

Por lo tanto es ese poco conocimiento de su rival de turno el que preocupa en las filas del equipo de Santa Rosa de Lima, que no se confía para nada por el hecho de que esta fase previa de Liga CONCACAF será a un solo juego y que le tocará jugar como local.

El atacante nacional, Harold Alas, puso sobre la mesa las dudas que tienen sobre Forge. "Se sabe muy poco de este equipo. Creo que tenemos que investigar muy a fondo sobre ellos. No sabemos mucho de ellos. Jugadores y cuerpo técnico debemos investigar sobre este equipo. Cada quien va a tomar sus anotaciones, pero nosotros estamos obligados como jugadores a ver qué es lo que presenta este equipo. Igualmente, tenemos la ventaja de que vamos a jugar en nuestro país. Sabemos que este equipo recién fue campeón de una copa en Canadá. Pero es poco lo que conocemos", dijo Alas en charla con EL GRÁFICO.

Alas no ocultó el hecho de la preocupación que causa poseer escasa información sobre Forge. "Creo que inquieta un poco, porque no se muestra un fútbol canadiense. Tenemos que investigar para ver cómo es ese equipo. Se dice que nos tenemos que preocupar por nosotros y no tanto por el rival, pero este es un torneo diferente, en el que tenés que analizar cada parte de tu rival. Ahora nos corresponde hacer eso a nosotros", expresó el atacante nacional.

Por su parte, el capitán del equipo mantequero, el zaguero Mario Machado, también adujo que sabe poco o nada sobre Forge, de la Liga Premier canadiense. "No conocemos nada de este equipo, pero en los próximos días vamos a analizarlo para ver a qué rival nos enfrentaremos. Ahora, Limeño va a su primera experiencia en CONCACAF. Vamos a dar la pelea. Ahora nadie da nada por nosotros, pero podemos dar la sorpresa", dijo Machado en plática con este medio.

Por su parte, en el bautizo de los santarroseños en Liga CONCACAF, Alas garantizó que hay ganas de hacer un buen papel a escala regional. "Será algo importante para Limeño. Sabemos que es la primera vez que el equipo va a participar en un torneo de esta clase. Creo que la motivación y la gana están ahí. Todos estamos ansiosos de competir a esta escala. Todos queremos participar, todos queremos jugar y hacer las cosas bien. Se dice que somos el rival a vencer, pero creemos en nosotros", indicó el atacante de Limeño.