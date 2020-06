Hay Oferta de equipo de liga mayor por Edgar Valladares

Edgar "el Lodo" Valladares, terminó contrato con el Platense de la segunda división tras el Clausura 2020 y tiene una oferta para jugar el próximo Apertura 2020 con un equipo de la primera división, según manifestó el jugador.

Valladares, mejor conocido en la liga de plata como "Lodo", marcó cinco goles en ocho fechas del pasado Clausura 2020 con el Platense, se perfilaba como aspirante al título de máximo goleador del certamen, cuando la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) canceló el torneo por la pandemia provocada por el coronavirus.

Fue un duro golpe porque el delantero buscaba guiar al equipo viroleño a revalidar el título obtenido en el Apertura 2019, para ascender de manera directa a la primera división.

Pero los equipos de la primera división se fijaron en su potencial goleador y en la actualidad, valora aceptar la oferta de un equipo del circuito de privilegio, para el venidero Apertura 2020. Terminó contrato con los viroleños, pero dejó las puertas abiertas y puede retornar en caso no se concrete la opción en primera división.

Manifestó que “gracias a Dios, me ha salido una oportunidad de jugar en la primera división, veo la posibilidad si me voy para la liga mayor o me quedo con el Platense”.

Aclaró que terminó contrato con los viroleños “ya no tengo contrato, estoy viendo la posibilidad si me voy a primera”.

Valladares disputó los ocho partidos de la primera vuelta del pasado Clausura 2020, tiene 30 años de edad y muchos deseos de llevar sus goles a la liga mayor. Antes jugó con el Atlético Comalapa, de la segunda división “esta oportunidad que se me presenta es porque se me han dado las cosas en la segunda división y porque salí campeón con el Platense (Apertura 2019) y porque en el Clausura 2020 venía haciendo bien las cosas, por eso es que tengo esta oportunidad de llegar a la liga mayor”.

Sobre la cancelación del torneo anterior, expuso que “aparte de lo futbolístico, lo mejor fue cancelar el torneo por la pandemia, no deja de sentirse feo porque cumplíamos buena competencia con el Platense, marcaba goles, que es lo que mantiene a un delantero”.

Sobre la llegada de un nuevo certamen y las medidas sanitarias, expuso que “sería una pérdida (jugar a puerta cerrada o con pocos aficionados), porque uno como jugador y equipo se debe a la afición, ellos son el jugador 12 en la cancha, nos empujan a meter garra en cada partido”.

“Pronto se definirá mi futuro, casi todos los equipos se están reforzando, dando a conocer los refuerzos”, concluyó.