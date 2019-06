"Hay gente que incluso no sabe dónde queda Tacachico"

Juan Ramón Sánchez suma un nuevo logro a su carrera como entrenador. Ayer, ganó la final del Clausura 2019 por 4-1 en penaltis, luego de que la serie quedara 3-3 en la serie a visita recíproca.

"Esto es producto que la gente de San Pablo y la dirigencia ha depositado en nosotros. Le hemos dado una fisonomía a la forma en que ellos han venido trabajando. Les dije a los jugadores que no he venido acá a pasar mi tiempo ", dijo Sánchez.

Pero, luego de ganar la final del Clausura, Sánchez ya piensa en el juego de este domingo, por el ascenso, ante El Vencedor, de Santa Elena. Festejó con sus jugadores, recibió el trofeo de campeón, pero ya piensa en al definición por el acceso a liga de privilegio.

"Esta alegría ya nos tiene que pasar. Se viene el juego contra Vencedor. Va a ser complicado también, pero la ilusión de los muchachos es grande. Podemos buscar esa posibilidad de estar en la segunda división. Trabajamos callados, sin hacer alarde, en un lugar donde quizá muchos no conocen. Esto es el premio a la confianza ", aseguró Sánchez

Luego, Sánchez relató que a su llegada al equipo de San Pablo no pensó en lo que iba a ganar. Según el estratega, lo importante era conformar un proyecto con los jóvenes de Tacachico.

"Cuando me dijeron que no me iban a pagar lo que normalmente me pagan, le dije a la dirigencia que no se preocuparan. Les dije que si me permitían que les ayudara, ahí iba a estar. Nosotros nunca bajamos la intensidad de nuestro trabajo. Ha venido gente a vernos que con dificultades ha pagado boleto. Hemos construido un equipo", apuntó el timonel de San Pablo.