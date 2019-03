"Hay muchas cosas que se sacrifican por esta profesión"

La presentadora mexicana de la cadena ESPN, Vanessa Huppenkothen, estuvo en El Salvador para la presentación del nuevo producto de La Constancia, la cerveza Michelob Ultra. En su visita, la talentosa conductora habló con EL GRÁFICO sobre sus inicios en el complicado mundo de los deportes.

¿Cómo empieza tu carrera como presentadora en televisión?

Yo nunca tuve el sueño de estar en televisión.Yo esataba haciendo unas prácticas profesionales en la embajada de México en Berlín y mi mamá me llamó para decirme que me había inscrito en Miss México. Al final representé a la Ciudad de México y obviamente no gané pero se me abrieron las puertas en los medios y así fue como terminé llegando a los deportes.

De hecho tu preparación académica tampoco iba ligada a los medios de comunicación...

Estudié relaciones internacionales. Te voy a decir una cosa: A mi los deportes siempre me han encantado. Mi papá fue futbolista y mis hermanos siempre practicaron deportes. Había algo que me llamaba a los deportes y la vida le dio un giro a todo y la conducción junto al deporte se me hizo la combinación perfecta.

Pero no empezaste precisamente en deportes...

Luego del concurso de belleza estuve en un programa de espectáculos que no me gustaba para nada. Fue entonces que pensé que si iba a estar en la televisión sería en deportes. Le escribí un correo a Javier Alarcón, que en ese momento era director de Televisa Deportes. Mi primera prueba fue darme unas hojas y me dijo que me las tenía que aprender de memoria. Afortunadamente lo hice y todo me salió bien.

Y es curioso porque en la Eurocopa de 2008 lo primero que hice fue decir los nombres de las alineaciones de los equipos porque hablo en alemán y así fue como empezó todo.

Vanessa Huppenkothen durante la entrevista exclusiva con EL GRÁFICO. /FOTO: VIOLETA MARTÍNEZ.

Has mencionado que hubo momentos en tu carrera en los que sentiste que estabas estancada...

Si, de hecho en Televisa estuve nueve años. Siempre quise estar en un noticiero porque hablo cinco idiomas y sentía que eso no se explotaba de mi, solo la parte física y no lo mental. No pude llegar a un acuerdo con ellos y me ponían a narrar corridas de toros.ESPN negoció con Televisa, ahora si que como si fuera un traspaso de un jugador a otro club, y fue así como llegué a ese medio y llevo tres años de estar feliz.Soy la más contenta de poder presentar en un noticiero deportivo.

¿Qué tan difícil fue iniciar en ESPN con tanta exigencia en temas deportivos?

Digamos que nunca me consideré una ignorante en el tema porque me gustaba así que no andaba perdida. Lo único que se me dificultaba era el béisbol. No lo seguía y mi familia no lo veía tanto; fueron clases intensivas de beis por dos meses y mi debut tardó meses y algo vieron en mi porque fueron muchas pruebas antes de comenzar.

¿Qué personas marcaron tu vida en tus inicios en el periodismo deportivo?

De Televisa aprendí mucho de todos. Toño de Valdez, enrique Burak, Javier Alarcón... No quiero dejar fuera a nadie. En ESPN te topas con Fernando Palomo, Mario Kempez, Tato Noriega; enciclopedias del deporte. Te haces chiquito y te toca aprender para estar al mismo nivel. Estoy en un lugar especializado en el que me gusta lo que hago.

Vanessa Huppenkothen durante la entrevista exclusiva con EL GRÁFICO. /FOTO: VIOLETA MARTÍNEZ.

Has tenido cientos de entrevistas con personalidades deportivas pero, ¿Hubo algún momento en que se te dificultó una entrevista?

Creo que la que más me costó fue la entrevista a Tony Hawk (multicampeón de skateboard en X Games). No estaba asociado con esto. Obviamente me ha tocado hacer resumenes de esto pero estar frente a un tipo con tanta trayectoria. Ahora que entra el deporte a Juegos Olímpicos tomará una seriedad mayor. Entrevistar a Tony fue complicado pero la entrevista fluyó mucho; una lástima que este deporte entra tan tarde.

¿Qué metas tienes ahora por delante?

El deporte es un cambio constante. Todos los días hay algo nuevo en el deporte. Seguir aprendiendo de lo que más me gusta del periodismo deportivo es lo más importante y lo que me apasiona.Las mujeres que quieran llegar a esto deben saber que si les gusta el deporte tienen que saber que hay cosas que se sacrifican por esta profesión (fiestas, amigos, salidas) pero si te gusta tendrás éxitos. Si te preparas, lees e investigas esto te abrirá puertas como mujer.



LA FICHA:

Vanessa Huppenkothen Lara

Fecha de nacimiento: 24 de julio de 1985, Ciudad de México, México

Estatura: 1.68 m

Estudios: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Experiencia: Comenzó su carrera en 2007 en la cadena televisa donde laboró por nueve años. En el 2016 llegó a la cadena ESPN y es presentadora de Sportcenter.