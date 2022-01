Hazard culminó la remontada del Real Madrid ante Elche en Copa del Rey

El Elche, a pesar de la decena de bajas entre covid y lesiones, encaró el partido con descaro ante un Real Madrid renovado con respecto a los últimos partidos.

Los goles de Isco y Hazard en la segunda parte de la prórroga, cuando el Real Madrid estaba por debajo en el marcador y con un jugador menos, permitieron al equipo de Carlo Ancelotti superar a un bravo Elche que, a pesar de las numerosas bajas plantó cara, y clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey.



El equipo ilicitano llegó a soñar con la clasificación cuando Gonzalo Verdú marcó en los últimos minutos de la primera parte de la prórroga, pero el Madrid, cuando más tocado parecía, logró dar la vuelta a la situación con dos chispazos.



El encuentro arrancó a un ritmo frenético y el Elche, profundo por los costados, fue el primero en rondar el gol tras una internada de Josan, pero Guido Carrillo, solo y a un metro de la línea de meta, desaprovechó el regalo de su compañero al estrellar el balón en el travesaño con Lunin batido.



El Real Madrid no acusó el susto y tomó la iniciativa con Kroos y Camavinga muy activos en el medio campo y Vinicius siempre insinuante en ataque.



El conjunto ilicitano no se amilanó y siguió percutiendo por las bandas, donde Josan y Mojica fueron una pesadilla para Marcelo y Lucas Vázquez.



Carrillo, ahora de cabeza, estuvo de nuevo cerca del gol tras un saque de esquina. El argentino volvió a intentarlo poco después tras un centro de Mojica, pero su remate picado fue despejado con reflejos por Lunin.



El equipo de Ancellotti, sin continuidad en su juego, solo generó peligro en acciones individuales de Vinicius, cuya conexión con Marcelo fue lo mejor de su equipo. En una de estas acciones, el atacante brasileño cedió el balón en la frontal a Camavinga, cuyo disparo centrado fue detenido sin problemas por Werner.



Poco antes del descanso, una genialidad de Marcelo permitió a Rodrygo, ya dentro del área, disponer de la mejor ocasión del Madrid, pero el atacante disparó demasiado cruzado.



El Madrid mantuvo la inercia en los primeros minutos del segundo tiempo. Jovic estuvo cerca de marcar tras un pase de Marcelo. El lateral brasileño, poco después, también probó suerte con un disparo de rosca que no encontró portería.



El equipo de Ancelotti dominó por completo el juego, aunque sin remate. El italiano dio entrada en el campo a Modric y Casemiro a falta de 20 minutos y el Elche dio un paso atrás. El conjunto madridista inclinó definitivamente el partido hacia el área local y Casemiro y Vinicius tuvieron la opción de marcar, pero se encontraron con la respuesta de Werner.



El Elche, cada vez más fatigado y hundido en su propia área, logró llegar con vida a la prórroga. Ya en el tiempo añadido, el Madrid acentuó su dominio del balón con la entrada de Ceballos y de Hazard.



Sin embargo, la primera ocasión fue del Elche en un lanzamiento de falta de Gumbau que Lunin despejó con reflejos. Poco después, el Elche sorprendió en una contra que provocó la expulsión de Marcelo por derribar a Tete Morante cuando se marchaba a portería.



Fruto de esa acción llegó el gol, anotado por Gonzalo Verdú, quien recogió un rechace de la barrera para batir a Lunin en el segundo intento.



El Real Madrid, jugando sin red en defensa, apeló a la heroica y logró igualar por medio de Isco nada más arrancar el segundo tiempo de la prórroga. El empate dio alas al equipo de Ancelotti, que pareció no acusar la inferioridad numérica.



Hazard, aún con el Elche aturdido, firmaba la remontada tras sortear a Werner en su salida.



El Elche no se rindió y logró marcar por medio de Fidel, pero el colegiado anuló el tanto por falta previa de Gonzalo Verdú sobre Lucas Vázquez.