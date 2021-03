Hazard sufre una nueva lesión muscular

Eden Hazard, centrocampista belga del Real Madrid, causa baja para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras sufrir una nueva lesión muscular, en esta ocasión "en el psoas derecho", como confirmó el club con un parte médico.

"Tras las pruebas realizadas hoy a Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el psoas derecho", reza el breve parte difundido por el club que asegura que el belga está "pendiente de evolución".

Hazard reapareció ante el Elche tras superar una rotura en el recto anterior izquierdo que le tuvo seis semanas alejado de los terrenos de juego. Disputó el último cuarto de hora de partido y el domingo ya se ausentó del grupo en el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid.

La resonancia magnética a la que se sometió este lunes el centrocampista belga confirmó el peor de los presagios y presenta una nueva lesión muscular. En este caso en el psoas de la pierna derecha, en la que ya sufrió una rotura en el recto que le tuvo un mes de baja.

Zinedine Zidane y Karim Benzema confirmaron la ausencia de Eden Hazard ante el Atalanta en la Liga de Campeones, lamentaron una nueva lesión que vuelve a frenar al centrocampista belga, al que desearon una pronta recuperación convencidos de que acabará mostrando su verdadero nivel en el Real Madrid.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa", dijo con seriedad Zidane por el nuevo contratiempo.

"Algo está pasando. Es un jugador que pocas veces se había lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros", añadió.

Comprende el técnico madridista el cansancio que la afición puede tener por la situación que protagoniza Hazard, camino de dos temporadas sin mostrar su nivel. Les pidió un poco más de paciencia.

"Que esperen a Hazard, nuestra afición tiene que esperar porque sabemos el jugador que es y todos queremos verle jugar. Como el club y los jugadores o el entrenador. En este momento no se puede hacer como él quiere, vamos a tener paciencia y a esperar porque de verdad, no sé si conmigo o no porque tiene un contrato largo, lo que quiero con todas mis fuerzas es que la afición pueda ver lo que es como jugador. Va a llegar, tarde o temprano llegará, pero ahora hay que tener paciencia", sentenció.