Héctor Ayala: del retiro obligado por un error médico a un dulce retorno goleador

Luego de pasar más de un mes en la incertidumbre sobre su carrera deportiva, el futbolista salvadoreño Héctor Ayala, de 22 años de edad, tuvo su revancha con el deporte que ama. Un diagnóstico de insuficiencia renal grado 2 lo tuvo en el retiro hasta que le dieron una segunda opinión, y luego de varios días de espera volvió a jugar al fútbol y marcar goles.

Ayala, goleador del Cara Sucia de la tercera división profesional, contó que un médico le dio la mala noticia que padecía insuficiencia en sus riñones y le recomendó el retiro inmediato del balompié. Eso pasó alrededor de dos meses atrás.

Todo inició cuando un dirigente del Cara Sucia le sugirió "al verme todo pálido, y con vómitos, que me hiciera unos exámenes. Fui un lunes a un doctor y al ver los resultados me dijo 'retirate'. Le digo al directivo que me estaba ayudando que me diagnosticaron insuficiencia renal grado 2".

En enero de este año, tras el primer diagnóstico, el tres veces Hombre Gol de EL GRÁFICO dijo a esta redacción: "tengo elevada la creatinina, si continúo jugando se elevará y será peor porque me dará insuficiencia renal y puedo fallecer".

"Me bajaron la moral, ya ni salía. Decía: 'puya, tengo esto (insuficiencia renal), qué voy a hacer, me voy a morir', porque desde chiquito practicaba el fútbol. Ya ni comía", confesó.

SEGUNDA PRUEBA

En medio de su incertidumbre, Ayala cuenta que "un doctor en San Salvador me dijo que le llevara los resultados de esos exámenes. Me hice unas ultrasonografías en Santa Ana con el doctor Carlos Munguía, hace como unas cuatro o cinco semanas", amplió.

Luego de realizarse nuevas pruebas y ver los resultados en San Salvador, "el doctor Carlos Orantes me dijo que podía volver a jugar. Solo debo hidratarme mejor, tomar sueros, beber jugos...", afirmó.?

De hecho, lejos de una insuficiencia renal, lo que el ariete nacional padece es una lesión renal aguda, pero que no lo priva de seguir jugando.

Es de esa forma que el campeón de goleo en la liga de bronce en 2014, 2015 y 2017 retornó a los engramillados, donde sigue haciendo de las suyas, tras un mes en un oscuro y frustrante retiro.

"Ya en este torneo llevo tres partidos y un gol en cada juego", comentó.

"Me siento muy feliz. Desde que me dijo el doctor que podía jugar, eso me alegró la vida y gracias a Dios sigo metiendo goles. Hasta mis compañeros se sintieron felices porque regresé y esa fue una motivación extra para el grupo", manifestó el futbolista.

Sus sueños siguen adelante y tiene en mente ascender a nivel deportivo. Incluso indicó que a su corta edad ya hubo un equipo de la primera división interesado en sus servicios.