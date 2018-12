Héctor Ayala: el delantero de los 32 goles que no es llamado a selección

Su registro de goles esta temporada fue de 32 solo en fase regular con el Juventud Cara Sucia, pero parece que ni eso es suficiente para ser tomado en cuenta en un proceso de selección nacional. Hector Ayala todavía confía en que su trabajo en la tercera división lo lleve a jugar con la azul y blanco el próximo año, así que no baja los brazos.

El cuatro veces ganador del Hombre Gol en la tercera división lo tiene claro: "La primera vez que fui Hombre Gol hice 13 goles. En la segunda fueron 22 y después 23. Para este han sido 32 goles y sigo queriendo romper los récords como lo hice en la tercera división".

El 2018 fue de altos y bajos para Ayala, que estuvo a punto de dejar el fútbol por un análisis que decía que el jugador sufría insuficiencia renal.

"Fueron muchas cosas que me pasaron por la cabeza. Le agradezco al doctor Orantes que me ayudó en este proceso porque muchos doctores en Cara Sucia decían que tenía que retirarme del fútbol. Quiero agradecer a EL GRÁFICO porque me hicieron una entrevista para que se conociera el caso de mi enfermedad; de no ser por eso quizás no tendría la ayuda que recibí y ahora sería otro diagnóstico", recordó.

Esta fue la razón por la que estuvo cerca de dejar el fútbol: Héctor Ayala, del retiro obligado por un error médico a un dulce retorno goleador

Su sueño ahora es más claro porque "yo creo que se han hecho méritos para ser tomado en cuenta para la selección. Ojalá incluso pueda estar con Fito (Zelaya) en ataque y ser tomado en cuenta en un proceso de selección".

Para el 2018 el reto también pasa por ascender con el Cara Sucia o lograr un cupo en la primera división. Este año estuvo cerca de firmar con el Metapán, pero su enfermedad y algunos contratiempos lo impidieron.

Los 32 goles son una marca que nunca se había hecho en ninguna de las divisiones. Ahora el delantero va por más y por ser reconocido por su talento a nivel nacional.