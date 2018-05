Henderson: "Hay que reconocer que el Real Madrid fue mejor"

El inglés Jordan Henderson, capitán del Liverpool, no ocultó este sábado su decepción por la derrota en la final de la Liga de Campeones (3-1), pero reconoció que "el Real Madrid fue mejor".

"Es muy decepcionante para nosotros. Creo que lo hicimos bien y conseguimos entrar en el partido (tras el gol de Benzema). El Real Madrid es muy bueno, ya lo sabíamos, y se merecen el triunfo. Hoy fueron mejores", dijo Henderson al término del partido.

Henderson declaró también que el resultado final "es frustrante" porque "en los primeros 30 minutos", hasta la lesión de Mohamed Salah, el Liverpool dominó el balón y tuvo ocasiones.

"En la primera parte, en los primeros 30 minutos, dominamos el balón y tuvimos ocasiones. Es muy frustrante. Cundo se lesionó Mo (Salah) empezaron a dominar más el partido, aunque pudimos irnos al descanso con 0-0", añadió.

"Luego ellos marcaron, pero nosotros conseguimos meternos en el duelo con el empate. Después ellos anotaron dos tantos que en cualquier otra noche no hubieran entrado", comentó.

"No sé muy bien qué sucedió en el primero (de Benzema). Con la chilena de Bale (Karius) no pudo hacer nada y en el tercero el balón se le movió mucho. No es culpa suya, es de todos como equipo. Aquí ganamos y perdemos todos. No fuimos lo suficientemente buenos hoy", apuntó el capitán.

Además, Henderson apostó por "seguir intentándolo" y dijo que "aunque va a doler durante un tiempo" tienen que "estar orgullosos de haber llegado hasta aquí".

"Tenemos que seguir intentándolo, tenemos una gran plantilla y un gran entrenador. Va a doler durante un tiempo, pero ahora viene el Mundial y luego empieza una nueva temporada. Tenemos que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí. Lo hemos hecho muy bien esta temporada", concluyó.