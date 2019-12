Henry Hernández jugará con Malacateco: "Aspirar alto es lo mejor"

Henry Hernández estaba de vacaciones en Estados Unidos, pero se le abrió el camino para una nueva oportunidad en el fútbol y esta vez a escala internacional.

Tras un viaje aéreo desde California, hasta Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, y luego un recorrido por tierra hasta Malatacán, sede de su nuevo equipo, Hernández se pudo incorporar a la pretemporada del Malacateco chapín.

El capitán de la selección de El Salvador por fin podrá jugar fuera del país. Era algo que se le había negado, pero al final se concretó y ahora solo piensa en ganar el título con los toros, que en el Apertura 2019 no hallaron boleto para postemporada de la Liga Nacional.

¿Qué puede decir sobre su primer contacto con el plantel de Malacatán?

Este es un objetivo más que pude alcanzar, que se me había negado en muchas ocasiones. Pero ahora gracias a Dios se logró concretar. Ya estoy acá en Malacatán y desde este lunes me incorporé el trabajo del equipo.

Guatemala ha tenido que recibir en su liga a varios jugadores salvadoreños. A ellos se suma un técnico, Jorge Rodríguez. ¿Cómo se ha abierto esta puerta?

En ese aspecto es importante la buena huella que han dejado jugadores que antes han pasado por el fútbol de Guatemala. Ahora, Jaime Alas es el capitán de Municipal, Zarco Rodríguez ha hecho un buen trabajo como técnico en Cobán, luego está el caso de Alexánder Larín, que vino a Comunicaciones, pero una lesión lo complicó. Esto es valedero para que al jugador salvadoreño se le brinden las oportunidades.

"Antes de venir a Malacateco tuve la oportunidad de recalar en el fútbol de Guatemala (con Municipal) , pero no pudo ser".

¿Qué referencias tiene de Malacateco?

Algo que me ha gustado es que tienen el objetivo claro, que es ser campeones. Soy de la idea de que aspirar alto es lo mejor, porque nos compromete, nos hacer crecer, es motivante. He venido con toda la buena disposición de levantar esa copa y no vamos a escatimar esfuerzos para lograrlo.

"La idea es pelear por el título. Traemos una misión y hay que luchar hasta donde se pueda para cumplirla".

¿Irse al fútbol de Guatemala lo mantiene en la bitácora para seguir siendo considerado en selección?

Para mí, la selección es algo muy especial donde siempre quiero estar. A lo largo de mi carrera, ya sea en equipos grandes o pequeños, me he ganado el derecho a estar ahí. Ahora que jugaré afuera, esa oportunidad de ir a la selección podrá estar latente. Confío en poderla tener para luchar por mi país. Esa una de las cosas que más satisfacción me da en la vida, algo por lo que hemos venido peleando.

Se viene un amistoso contra Islandia el 18 de enero próximo. ¿Ha planteado en Malacateco la posibilidad de que lo liberen para ir a la selección para ese juego, pese a que no está dentro de fechas FIFA?

De hecho, ese es un tema que debo hablar. En todo caso, veremos la disposición del equipo para poder cederme en este caso. Esperamos que se pueda dar esa oportunidad y que me puedan ceder a la selección.

¿Cómo ha sido este año, según usted, para la selección nacional?

Hemos tenido mucha crítica, sin embargo, el año ha sido muy positivo. Quizá lo que más nos pudo haber causado desequilibrio en la selección fue haber quedado eliminados en Copa Oro de la forma en que lo hicimos (derrota por 4-0 ante Honduras en el último partido de fase de grupos), eso nos caló hondo. Nos costó recuperarnos de ese golpe, pero estamos tratando de tener ese carácter como grupo, para sacar adelante las adversidades. Los últimos cuatro partidos fueron complicados, pero nos permiten estar en la pelea. Esperamos que venga lo mejor para la selección en este año.