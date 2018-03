Henry Quinteros hizo su debut en primera división con Santa Tecla, a los 17 años

La victoria por 0-3 que Santa Tecla consiguió ante Audaz, por la jornada 14 del Clausura 2018, quedará en la memoria del tecleño Henry Quinteros para siempre, pues significó su debut en primera, a los 17 años de edad.

Quinteros ingresó al campo del estadio Vicentino al minuto 80 en lugar de Fernando Quintanilla y lo hizo con el dorsal 75.

El jóven debutante pertenece al equipo sub 17 del Santa Tecla y en esta ocasión Rubén Da Silva optó por darle minutos con el equipo mayor.

"Estoy muy contento por haber debutado. Le agradezco a todos los profes porque me dieron la oportunidad y estoy muy feliz. He trabajado muy fuerte para que ellos (los entrenadores) me llamen y no me esperaba debutar en este partido", aseguró el futbolista.

Quinteros ocupó la posición de carrilero por la izquierda y a pesar de su corta edad y de sumar sus primeros minutos en el circuito mayor, mostró buenos destellos y calidad en la cancha.

"Espero poder trabajar muy fuerte para estar en el primer equipo y es una sensación excelente porque no lo llaman a cualquiera", agregó.