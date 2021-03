"Henry se echó para atrás y nosotros quedamos en ridículo"

Los jugadores del Alianza Marvin Monterroza, Henry Romero, Juan Carlos Portillo, Jonathan Jiménez, Narciso Orellana y Rodolfo Zelaya dieron sus valoraciones un día después de la conferencia de la FESFUT en la que se anunció que dejaban la azul por no llegar a un acuerdo por los premios para la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

La conferencia se dividió en dos partes, primero las declaraciones de los seis jugadores que no irán a la selección y luego parte de la directiva de Alianza encabezada por Pedro Hernández.

Marvin Monterroza fue el primero en dar declaraciones sobre el controversial y sus compañeros detallaron los sucesos de manera cronológica de cómo se dio la negociación de los seleccionados con el capitán Henry Hernández a la cabeza hacia Hugo Carrillo.

"Nosotros gracias a Dios no tenemos que ir a la selección por dinero. Gracias a Dios en nuestro equipo ganamos bien y nunca hemos ido por dinero. Fuimos y hablamos por todos nuestros compañeros acuerpando a nuestro capitán Henry Hernández en cuanto a los premios", explicó Marvin.



El capitán albo mencionó que un grupo de jugadores se reunió con Henry Hernández para hablar de la propuesta económica que se le iba a predentar al presidente de la Federación.



"Henry Hernandez nos reunió a nosotros junto con Ibsen Castro, Benji, jugadores de Once Deportivo.Esta es la oportunidad de sacarle dinero a Hugo Carrillo, nos dijo. Henry hizo los cálculos y nosotros lo apoyamos", comunicó Monterroza.

"Nosotros solo queríamos acuerparlo pero no puede ser posible que a la hora que todos dimos el paso al frente él se haya tirado atrás y nos haya dejado como que nosotros somo los que no queremos estar en la selección", recalcó Monterroza.

El mediocampista albo también dejó claro que Henry Hernández es quien manejó cifras. "Henry Hernández nos dijo así 'esta es nuestra última oportunidad para ganar dinero'. Él nos dijo que iba a averiguar cuánto iba a dar la FIFA para hacerle una propuesta de incentivos".

Rodolfo Zelaya respaldó a sus compañeros esta mañana explicando lo que él no estuvo en los procesos anteriores de selección y que por ende no conocía con certeza el teme económica, pero iba a acuerpar a sus compañeros de equipo.



"Yo no estuve en la última concentración de la selección. Sin embargo, mis compañeros me comentaron la situación y los estuve apoyando. Luego me habló de los Cobos y le expliqué que no iba a la selecta por apoyar a mis equipos", expresó Zelaya.

Los seis jugadores albos estuvieron respaldados por la directiva del Alianza y en la rueda de prensa de este jueves y estuvo Sherman Calvo, jefe de marca del equipo y el vicepresidente del equipo capitalino Pedro Hernández.

Por su parte el defensor Henry Romero manifestó que no pidieron dinero y con las declaraciones de ayer de la FESFUTdañó su imagen.

"No es justo, han dañado nuestra imagen. Aclaro que nunca hemos pedido dinero por perder. Nosotros acuerpamos a nuestro capitán y él no nos acuerpó a nosotros. Él solo se limpió las manos", comentó el Romero.

Según explicó el miércoles Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, un grupo de jugadores se acercó hace una semana con una propuesta económica de cara a la posibilidad de clasificar a la octagonal de CONCACAF.

"Según la propuesta estaban solicitando bonos por partidos jugados y un premio por pasar a la hexagonal. Pedían 3.000 dólares por partido, 400,000 por pasar a la octagonal y 1.500 por ser convocados y 1.000 dólares por perder", comentó Hugo Carrillo.

"Estos seis jugadores decidieron no continuar , así fue la información que no dio el presidente después de la reunión que tuvo con ellos y nos tuvimos que dar a la tarea la gente que nos viniera a sustituir", dijo Carlos de los Cobos, técnico de la selección nacional.

Sherman Calvo reiteró el apoyo a los jugadores "Ayer tuvimos un convivio con los jugadores y el primer punto dijimos como dirigencia que íbamos a respetar la decisión de los jugadores de si atender o no la convocatoria de la selección".

"Nos parece malo que nos tiraran a la hoguera, no sé si midieron las consecuencias de la conferencia de ayer", dijo Pedro Hernández