Herbert Ramos: "Regalé hasta los guantes porque pensé que no volvería al fútbol"

El ahora portero de Platense Herbert Ramos protagoniza, en el arranque de la segunda división, una historia de retorno, una vuelta al fútbol que ni él se esperaba luego de sufrir una dura lesión de su rodilla derecha, la cual, según contó a Deportes Grupo LPG, ya no pudo operarse.

Ramos jugó un año completo en Firpo con lesiones en su rótula derecha, cuyo diagnóstico el año pasado fue de rotura de ligamento cruzado, daño en los meniscos y un quiste de 3.5 centímetros en la rótula y una fisura en el peroné. Operarse era más que necesario.

La negativa de la dirigencia pampera en ese entonces de apoyarlo con el seguro médico con que cuentan los clubes de liga mayor, más los constantes impagos de salarios, fueron un duro golpe para Ramos, quien ya no se operó y se declaró retirado.

"Me siento emocionado (por fichar con Platense) porque sinceramente ya me había retirado, ya no quería jugar, después de la lesión, los problemas de Firpo, 11 meses sin ir a las canchas porque me daba tristeza", confiesa el exguardameta de selección playera y del arco taurino.

Llegó al punto de dejarlo todo e incluso despojarse de los instrumentos con los que se ganaba la vida: "No llegamos a un acuerdo con Modesto (Torres, para el pago de la cirugía) porque no quiso dar nada. No me operé y me retiré porque ya no quería jugar. Regalé todo, mis guantes, tacos, porque ya no pensaba volver a jugar".

Herbert ha tenido varias facetas: portero de selección de playa y de fútbol once. /ARCHIVO.

Luego de 11 meses alejado de las canchas, recibió invitación del UDET, un equipo cuya sede está cerca de la vivienda del portero de Concepción Batres. Dubitativo, con curiosidad, Ramos contó que acudió a las prácticas sin la idea de volver a jugar, sino más como una forma de entrenarse. Esa fue la llave que lo llevó a firmar con Platense, para este torneo.

"Me fui emocionando (en las prácticas del UDET) y ya lo agarré con ganas de jugar", afirmó.

Después, "me hizo llamado el auxiliar técnico del profe (Jorge Ábrego), junto a un dirigente del Platense y me sentí emocionado. Asistí a un partido de ellos, me dieron la oportunidad de jugar un rato y me dijo el profe que arreglara de una vez con ellos y llegamos a un acuerdo". Así fue como tras una retirada volvió a enfundarse los guantes.

Sobre el nuevo desafío cuenta que "ya es pasado todo y estoy enfocado en otra cosa. En Platense dejaron la vara muy alta llegando a dos finales pero quiero poner mi granito de arena".

NO DEMANDÓ

Ahora en el equipo gallo, Ramos volvió a hacer memoria de lo que vivió en Firpo y explicó en qué términos quedaron con Torres, dirigente usuluteco.

"Ese señor (Modesto Torres), y con todo respeto, es el hombre más falso que he conocido. Simplemente decía: 'Ya está esto, ya está lo otro', pero al final no pude hacerme la operación porque finalicé mi contrato con el equipo y ya no aparecía en la siguiente planilla, entonces el seguro de la Primera División ya no me cubría", reveló.

El portero de Concepción Batres jugó con los pamperos desde su estancia en segunda división. /ARCHIVO.

Sobre una posible demanda a los ultralempinos, Herbert se sinceró y confesó que "pasé jugando con Firpo un año lesionado. Si hubiese puesto la demanda en el aire se hubiera quedado, por la clase de dirigentes que tiene el Firpo".

"Dejaron perder la categoría por no pagar la deuda, a pesar que los jugadores llevan alimento a sus hogares con ese dinero. Ya quedó en la consciencia de él (Modesto), aunque no la tiene", finalizó el portero, quien representará al equipo de Zacatecoluca, dos veces finalista en el circuito de ascenso.