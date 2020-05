Herbert Ulloa, especialista en la instalación de cielos falsos

El defensor Herbert Ulloa decidió retirarse del fútbol profesional tras el Clausura 2019 con el Aspirante de Jucuapa de la segunda división para dedicarse a tiempo completo a su empresa de instalación de cielos falsos; pero el Dragón, equipo de sus amores, lo buscó como refuerzo para el pasado Clausura 2020 de la liga de plata y sin dudarlo, aceptó el reto.

Jugó una vuelta con los verdolagas porque la FESFUT canceló el torneo por la pandemia provocada por el coronavirus, pero ese corto periodo fue suficiente para reactivar la llama de seguir en el balompié, su pasión.

Ahora, fija su mirada en continuar con el equipo migueleño y llevarlo a la primera división. Guarda entre su palmarés el ascenso a la primera división con este equipo y un título y un subtítulo de liga mayor.

“Me dijeron que buscaban un jugador experto e identificado con el equipo porque solo tenían cipotes en la plantilla y por eso volví. Me gustó el proyecto, más la afinidad que tengo con el equipo. En el Dragón me inicié, ascendí a la liga mayor y sumé un título y un subtítulo en esa categoría, por eso me animé a ponerme de nuevo los tacos”, recalcó.

Tiene contrato vigente con el Dragón y confía aportar su experiencia hasta conseguir que los mitológicos retornen a la primera división. “Seguiré con el equipo, ya tenemos algo hablado con ellos (junta directiva), tengo contrato y seguiré para mantener la lucha porque el Dragón retorne a la primera división”, dijo.

Ulloa debutó con los mitológicos en el año 2005 y luego partió al Vista Hermosa en el año 2006, con el equipo morazánico sufrió una fractura “me quebró Nicolás Muñoz en un partido amistoso ante el Águila (fractura de tibia y peroné, pie derecho) que me dejó todo el año 2008 sin jugar al fútbol”, recordó.

Tras la recuperación, reforzó al Liberal de Quelepa de la segunda división en el 2009, volvió a finales de ese año al Dragón y alcanzó al ascenso a la primera división en una serie ante el Ciclón del Golfo, en el año 2013.

Se mantuvo con los migueleños y perdió la final del Clausura 20014 ante el Isidro Metapán, pero ganó el título del Clausura 2016, al imponerse al Águila, 1-0, con gol de Wilma Torres.

NUEVOS TIEMPOS

Desde los 14 años de edad, Ulloa, se convirtió en un especialista en la instalación de cielos falsos en casas y oficinas, se independizó y formó su propia empresa que ahora brinda servicio en toda la zona oriental y que amplió su cartera de servicios con la instalación de divisiones de tabla roca, paredes, entre otros.

“Tengo una empresa dedicada a la instalación de cielos falsos, trabajo en tabla roca, paredes, cielos con diseño, pinturas de casas, entre otras cosas. Desde los 14 años he trabajado en eso, lo he hecho de manera simultáneamente con el fútbol, estos seis meses (retiro del fútbol) los trabajé exclusivamente en eso”, aseguró.

Para Ulloa, tener un ingreso económico alterno al fútbol es una ventaja para momentos que el fútbol se detiene. "Es una ventaja, no he tenido necesidad de salir del oriente del país buscando otro trabajo, incluso, he dado trabajo a otros compañeros futbolistas en los parones del torneo, es una entrada extra de dinero”, concluyó.