Herlbert Soto: "Me encanta el sobrenombre de Minicooper"

Poco a poco, Herlbert Soto, volante colombiano, va a entrando en confianza en el camerino de Alianza. Superada la primera semana de labores de la pretemporada, el cafetero dijo que el recibimiento de los compañeros ha sido bueno.

"Primero darle la honra y gracias a Dios de poder ser uno de los elegidos en este equipo, uno de los más grandes acá en El Salvador. Me he sentido bien con el grupo. Habrá que ir demostrando partido a partido. Acá me han recibido de la mejor manera", apuntó Soto.

Por ahora, de todo el plantel albo, Soto solo ha compartido antes con el portero uruguayo-salvadoreño, Rafael García, en el fútbol cafetero.

"Cuando me dijeron que estaba la intención de poder jugar acá, le escribí a Rafael y le pregunté y me dijo lo que he visto en estos pocos días de entrenamiento. Este es un gran equipo y una gran familia . Esperemos que me vaya adaptando de la mejor manera", externó el suramericano en charla con Deportes Grupo LPG.

Sobre lo que se puede esperar de él en el medio campo albo, Soto es preciso. Lo resume todo en entrega y sacrificio. "Me gusta jugar bien al fútbol. Soy muy técnico, veloz, desequilibrio. Soy un volante al que le gusta llegar a gol", dijo el cafetero.

A Soto lo conocen como "el Minicooper", por su estatura. Eso no le molesta, al contrario, le gusta. Acoge el sobrenombre sin retardo.

''Quizá es por lo bajito. Me encanta el sobrenombre, no veo nada de malo. Espero mostrar en el campo todo lo que he dicho. Siempre he dicho que las cosas de hacen, no se dicen. Me gusta mucho el cambio de ritmo, me gusta el gol", apuntó.

Por otra parte, el colombiano entendió desde su llegada a los albos sobre la obsesión que se percibe por el título, luego de haber perdido dos finales al hilo. "Pero si confiamos en Dios, podemos lograr ese objetivo que tanto anhela la afición de Alianza. Lo que queremos es darle alegría a nuestra gente", externó el suramericano.