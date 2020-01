Herlbert Soto, ex de Alianza: "El recibimiento que me dieron jamás se olvida"

Herlbert Soto fue de las bajas del Alianza tras ganar la copa 14 de su historia en el torneo Apertura 2019. El colombiano llegó justamente para ese torneo pero no tuvo continuidad y el equipo lo dio de baja.

En este año entrante y con su destino aún pendiente porque el dueño de su pase (Patriotas de Boyacá, de la Primera A de Colombia) debe decidir si lo retiene o lo presta. En tanto, el jugador aprovechó para despedirse de la afición alba.

¿Qué te dejó la experiencia de venir a El Salvador y jugar con Alianza por un torneo?

Fue una linda experiencia, más allá de eso, diría un hermosa bendición que Dios y la vida me dio de llegar a un club como Alianza; viví muchas cosas en lo personal y en lo deportivo y eso deja muchas enseñanzas para mi futuro.

¿Cómo manejaste la presión de que el equipo albo tenía dos finales perdidas previo al Apertura 2019?

Más allá de la presión que había en el club, siempre llegué con la convicción, la humildad y fe de que iba a salir campeón por el equipo que estaba y mucho más, por el grupo de seres humanos que había, y eso nos ayudó a lograr la 14 que queda para la historia.

Antes de venir al país, tuviste la oportunidad también de jugar cedido en otro país.

Jugué cedido en el fútbol venezolano, donde gracias a Dios logré mi primer título como profesional en el 2018 (Clausura, con el Deportivo Lara).

Un día después del título con Alianza se confirmó que no seguías en el plantel. ¿Qué mensaje dejas para el equipo y su afición?

Muchas gracias por recibirme como lo hicieron desde el primer día que llegué a El Salvador, por medio de mensajes y palabras en la calle de la gente, eso jamás se olvida, y que disfruten cada juego; estoy 100 por ciento seguro que el grupo de humanos que hay hoy en Alianza siempre van a querer ganar partidos títulos.

Y al club siempre le agradezco por darme la oportunidad y la bendición de demostrar mi fútbol en El Salvador y por darme la alegría de nuevo de salir campeón, ya que es un equipo que siempre pelea títulos y siempre estará en lo alto.

¿Te sorprendió que Raúl Peñaranda tampoco continuaba?

Si, claro, de inmediato le escribí porque fue el goleador del equipo y aportó demasiado al club y al título logrado, pero bueno así es el fútbol y seguro que mi Dios tiene algo mejor para él y su familia, porque aparte de ser un gran jugador es una excelente persona.

¿Te ilusionaba a la idea de enfrentar a Tigres de México en Liga de Campeones de CONCACAF?

Si, me lo imaginé, pero lastimosamente no estaré, pero estoy seguro que el grupo de humanos y personas que harán parte de la nómina de Alianza para esta temporada se prepara para sorprender y, por qué no, soñar con eliminarlos.

¿Qué se viene para ti en este 2020?

Aún es un poco incierto, la primera opción la tiene el club con el cual tengo contrato hasta el 2021, que es de acá de Colombia (Patriotas de Boyacá), pero solo deseo jugar y demostrar el don y el talento que Dios me ha dado y disfrutarlo, ya sea acá en Colombia o afuera.