Hermano del seleccionado Agustín Ruiz se encuentra desaparecido

Lee también

SAN SALVADOR. Luego de informaciones preliminares que afirmaban que el hermano del seleccionado de fútbol playa, Agustín Ruiz, había fallecido, el técnico Rudis Gallo salió al paso para afirmar que todavía no se tienen detalles sobre el hecho.Gallo afirmó que "estamos tratando de tener más información. Ya hablé con Agustín y me dijo que no es cierto que se haya encontrado el cuerpo de su hermano. Lo que si es cierto es que se encuentra desaparecido".El técnico también comentó que la desaparición de José Cristino Ruiz se dio luego de una fiesta el pasado sábado, en la que habría ingerido bebidas alcohólicas y por ese motivo pudo perderse en el mar.