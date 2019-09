Hernández: "Decir que no queremos a De los Cobos genera dolor y controversia"

Henry Hernández desmintió que los jugadores de la selección mayor de fútbol quieran que Carlos de los Cobos deje el cargo de director técnico de la selección salvadoreña de fútbol.

El también capitán del combinado nacional reveló que dichas acusaciones solo causan dolor y controversia en el grupo. Además habló de como se tiene que preparar la selección para así ir a los partidos de la Copa de Naciones.

"De repente no salen las cosas como uno quiere, pero no es porque uno no quiera, y como se especula al decir que uno no quiere al técnico, esas son cosas que se tienen que eliminar de raíz. Son acusaciones que duelen y que generan bastante controversia", dijo Hernández tras el aterrizaje de la Azul procedente de República Dominicana.

Henry aclaró también que el camerino de la selección no está dividido y que el único percance fue el que tuvo con Rodolfo Zelaya tras las declaraciones de él en una radio deportiva.

"Eso es totalmente falso, de hecho si hubo algún problema fue de parte de mi persona y Fito por las declaraciones que yo di. Ya hablamos frente a frente y lo resolvimos. Ahora Rodolfo Zelaya y yo peleamos por el mismo objetivo, acá se manejan muchas cosas, siempre hay que encontrar un culpable y no tiene que ser así, al final todos queremos que la selección esté en otro nivel y esté en otro puesto", detalló.

El meta de El Vencedor agregó que la derrota ante Dominicana dolió en la interna Azul, la cual ya piensa en lo que se tiene que hacer en las próximas fechas FIFA.

"Tenemos que ser fuertes, ha sido una derrota que nos ha dolido mucho, nos ha costado muchísimo. Bueno, tenemos que pensar en lo que se viene y tratar de sacar esto adelante".

Para el capitán del representativo, la delegación se tiene que fortalecer mucho para retomar la dirección de los objetivos, el cual es ingresar a la Hexagonal final rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Tenemos que fortalecernos en todo aspecto, la verdad, estábamos sabedores de que perder estaba dentro de los resultados pero no era lo que buscábamos, no era lo que queríamos; tuvimos un día complicado, difícil y al final nos traemos una derrota que nos ha quitado una buena ventaja que podríamos tener", expresó.

"Hay que salir adelante, hay que dar la cara para conseguir los objetivos, nadie dijo que esto iba hacer fácil. Tenemos que estar conscientes de lo que vemos, pendientes del trabajo que tenemos que realizar para conseguir esta clasificación a la Hexagonal que no está fácil para nadie", finalizó.