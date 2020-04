Herrera: “Estamos hablando con Firpo”

El Audaz abriría la brecha para el improbable regreso del Firpo a primera división.

Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la FESFUT y representante legal de la Sociedad Audaz, confirmó a EL GRÁFICO que ha iniciado conversaciones con la dirigencia del Luis Ángel Firpo para cederle la categoría del Audaz para la temporada 2020-21, misma que ahora le exige al Independiente.

“Nos estamos acercando al Firpo, hay bastante posibilidades, pero mientras no esté legalizado todo en lo deportivo no diremos mucho”, confesó.

El ex directivo, presentador de televisión y confeso seguidor de Firpo, Daniel Rucks, confirmó a este rotativo que desde el pasado sábado entró de lleno a las negociaciones con Herrera para buscar la vía más rápida para que el Firpo vuelva a primera.

“La directiva no está totalmente constituida, no vamos a difundir los nombres hasta que esté constituida o por lo menos lo dará a conocer el presidente, que por ahora es Juan Pablo Herrera”, destacó Rucks Del Bo.

Sobre su incorporación a las negociaciones, el ex dirigente pampero confesó que “la familia Méndez Cabezas le pidió a Juan Pablo Herrera que me contactara para comenzar a elaborar una lista de personas que puedan aportar sus ideas de mercadeo y entre ellos he incluido a mi mancuerna, Miguel Estrada, y luego comenzar a trabajar en la parte legal y oficializar contrataciones para esta semana, las cuales no son las que circulan por ahora en redes sociales”, subrayó.

“Herrera ya habló conmigo el pasado sábado por la mañana y sobre el tema de la deuda económica de Firpo a grosso modo puedo dar fe que la misma asciende a unos $300 mil dólares y es lo primero que se debe solventar para obtener pronto los finiquitos”, añadió.

Rucks dijo además que “los jugadores cuyos finiquitos nos hacen falta han platicado conmigo y están dispuestos a negociar, lo que estamos haciendo es un listado en el cual se incluya a los jugadores a los que ya se les ha cancelado una parte con lo de la póliza de hace un año”.

El empresario usuluteco Arturo Avilés también le confirmó a este medio que Juan Pablo Herrera le ha solicitado su ayuda a solicitud expresa de la familia Méndez Cabezas.