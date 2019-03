Higuaín anuncia su retiro de la selección Argentina

El delantero Gonzalo Higuaín anunció su retiro de la selección de Argentina además de aprovechar el momento para defender a su generación y soltar un poco de ironía a sus detractores.

El Pipita fue uno de los jugadores cuestionados por su desempeño con la Albiceleste después del Mundial Rusia 2018, aunque desde antes ya recibía muchos críticas.



"Mi ciclo en la Selección ya está, ahora estoy viéndola de afuera para alegría de muchos", dijo con cierta ironía el jugador del Chelsea a 90 Minutos de Fox Sports Argentina.

Además de ser uno de los argentinos que ha militado en tres de las ligas más importantes del mundo (Italia, España e Inglaterra), Higuaín es el sexto mejor jugador en la tabla de goleadores de todos los tiempos de Argentina, con 31 tantos, detrás de Messi (65), Batistuta (54), Agüero (39), Crespo (35) y Maradona (34), según destaca el Clarín.

Con la selección registar 75 partidos, 33 goles y participó en tres Copas del Mundo.

"Duele cuando dicen que esta generación fracasó y no logró el objetivo. Sí, es verdad, no logramos el objetivo. Pero, ¿fracasar? Me parece una palabra enorme. Si llegamos a tres finales, no se nos dio", declaró el Pipita.