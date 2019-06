Holanda y Suecia se meten a semifinales del Mundial femenino

#Holanda y #Suecia avanzaron a semis del Mundial femenino #WWC2019 tras eliminar a #Italia (la revelación) y #Alemania (de las favoritas), respectivamente. Además sellaron boleto a los Juegos Olímpicos #Tokio2020. #FIFAWWC ⚽��️��

