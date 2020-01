Honduras será la sede del campeonato sub-20 de CONCACAF

La CONCACAF anunció este jueves que Honduras fue elegida para ser la sede del campeonato sub-20 que se realizará del 20 de junio al 5 de julio del año 2020 en San Pedro Sula, capital del país centroamericano.

El certamen constará de dos fases: La fase de grupos y posteriormente la fase de eliminación directa. Sin embargo, habrá una fase preliminar entre 17 naciones que tendrá lugar del 15 al 23 de febrero de 2020 en Nicaragua (grupo A), República Dominicana (grupo B), Curazao (grupo C) y Puerto Rico (grupo C). Los primeros lugares de esta fase avanzarán directamente a la fase (eliminación directa)

El Salvador estará en la segunda fase de grupos tras ser ubicada en el grupo F junto a México, Canadá y Aruba. Los grupos restantes serán grupo E: Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y San Cristóbal y Nieves; grupo G: Panamá, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam y grupo H: Honduras, Cuba, Guatemala y Antigua y Barbuda.

Después de la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los grupos avanzarán a la etapa eliminatoria directa, uniéndose a los cuatro ganadores del grupo de la clasificatoria. La fase de eliminatoria directa comenzará con los octavos de final el 27 y 28 de junio, seguida de los cuartos de final el 23 de junio, las semifinales el 3 de julio y la final el 5 de julio.

Fechas: 20 de junio - 5 de julio de 2020



Lugares: Estadio Francisco Morazán y Estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula, Honduras.



Calendario

* Horas de inicio por confirmar



Sábado, 20 de junio de 2020

01: Panamá vs Surinam

02: Haití vs Trinidad y Tobago

03: Cuba vs Guatemala

04: Honduras vs Antigua y Barbuda



Domingo, 21 de junio de 2020

05: Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

06: Costa Rica vs Jamaica

07: El Salvador vs Canadá

08: México vs Aruba



Lunes, 22 de junio de 2020

09: Panamá vs Trinidad y Tobago

10: Haití vs Surinam

11: Cuba vs Antigua y Barbuda

12: Guatemala vs Honduras



Martes, 23 de junio de 2020

13: Estados Unidos vs Jamaica

14: Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

15: El Salvador vs Aruba

16: México vs Canadá



Miércoles, 24 de junio de 2020

17: Trinidad y Tobago vs Surinam

18: Panamá vs Haití

19: Antigua y Barbuda vs Guatemala

20: Honduras vs Cuba



Jueves, 25 de junio de 2020

21: Jamaica vs San Cristóbal y Nieves

22: Costa Rica vs Estados Unidos

23: Canadá vs Aruba

24: El Salvador vs México



Sábado, 27 de junio de 2020: octavos de final

29: 1F vs 1C

30: 1H vs 1A

31: 2F vs 3H

32: 2H vs 3F



Domingo, 28 de junio de 2020: octavos de final

25: 1E vs 1D

26: 1G vs 1B

27: 2E vs 3G

28: 2G vs 3E



Martes, 30 de junio de 2020 - Cuartos de final

33: W25 vs W28

34: W26 vs W27

35: W29 vs W32

36: W30 vs W31



Viernes, 3 de julio de 2020 - Semifinales

37: W33 vs W34

38: W35 vs W36



Domingo, 5 de julio de 2020 - Final

39: W37 vs W38