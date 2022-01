Honduras y El Salvador, duelo entre colistas en la eliminatoria de Concacaf

Las selecciones de Honduras y El Salvador se enfrentarán este domingo en un duelo de colistas del octogonal de la Concacaf, eliminatorio para el Mundial de Catar 2022.

El partido se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, donde el jueves Honduras, que solo ha sumado tres puntos, perdió por 0-2 ante Canadá, que lidera el octogonal con 19.

Los hondureños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, llegan a la décima jornada de la competición sin haber ganado un juego. De nueve empataron tres y perdieron seis.

Su rival de turno, séptimo en la clasificación con seis enteros, viene de perder por 0-1 contra Estados Unidos, que sigue en la segunda posición con 18.

La selección salvadoreña, que tiene como timonel a Hugo Pérez, ha ganado un juego y empatado tres, superando por el doble de unidades a la de Honduras, que ocupa el último lugar en la tabla.

El "Bolillo" Gómez atribuye las tres derrotas que ha sufrido Honduras, bajo su dirección, a una "mala racha" y que mientras los rivales le anotan, sus jugadores no lo hacen, aunque lo intentan.

El técnico colombiano, que asumió la dirección del país centroamericano en octubre pasado, en sustitución del uruguayo Fabián Coito, dijo después del partido contra Canadá que se le hace "difícil hablar bien de Honduras", porque no consigue buenos resultados.

El entrenador de El Salvador, Hugo Pérez, dijo después de la derrota ante Estados Unidos que "tenemos que ganar en Honduras" y "no podemos seguirnos dándonos el lujo de empatar o perder más juegos. Esperamos en la próxima hacerlo mejor, pero no me puedo quejar de mi equipo porque estamos mejor que hace siete meses cuando tomé el cargo".

El viernes, Pérez indicó en Honduras que le sorprende lo que le pasa a su rival, porque tiene "buenos jugadores", y que está seguro de que el domingo saldrán con todo a buscar su primer triunfo ante El Salvador.

"Ojalá que sea un partido abierto para que la gente se pueda divertir. Nosotros venimos por los tres puntos", enfatizó Pérez, quien llegó a Honduras todavía con la esperanza de que El Salvador pueda llegar a una repesca en su sueño por clasificar al Mundial de Catar.

Probables alineaciones:

Honduras: Luis López; Wisdom Quayé, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Diego Rodríguez; Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Edwin Rodríguez; Romell Kioto, Anthony Lozano y Alberth Elis.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Eduardo Vigil Acosta, Roberto Domínguez; Narciso Orellana, Joaquín Rivas, Jairo Henríquez, Alexander Roldán, Alexander Larín; Nelson Bonilla y Enrico Dueñas.

Seleccionador: Hugo Pérez.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).

Estadio: Olímpico Metropolitano.

Hora: 18:00 local (00:00 GMT).