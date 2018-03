Hoy se conmemoran 65 años del primer título de FAS

Lee también

El FAS está de plácemes éste 15 de marzo, ya que un día como hoy, pero de 1952, se coronó por primera vez campeón de liga derrotando en el estadio nacional “Flor Blanca” (hoy llamado Jorge “Mágico” González) al Independiente de San Vicente por 6-2, en la última fecha del torneo nacional 1951-1952.El equipo santaneco jugaba en esa época su tercer torneo de liga tras fundarse un 16 de febrero de 1947. Participó en el torneo 1951-52 que cobijó a ocho equipos: Leones de Sonsonate, Dragón de San Miguel, Independiente de San Vicente, Luis Ángel Firpo de Usulután, más los capitalinos Atlético Marte, Juventud Olímpica Municipal, Santa Anita, y el propio FAS.Ese torneo liguero se jugaba a dos vueltas y a raíz que solo participaban ocho equipos no existía el descenso a la categoría inferior.El equipo que al final de las dos vueltas sumaba la mayor cantidad de puntos luego de 14 fechas se proclamaba campeón de liga, la cual era validada en esa época por la Dirección General de Educación Física y Deporte (DIGEFYD), lo que hoy en día equivale a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).DUELO OCCIDENTALFAS y Leones de Sonsonate protagonizaron en ese torneo liguero un duelo por el título nacional ya que ambos llegaron a la última jornada (jugada el 15 y 16 de marzo de 1952) separados solo por dos puntos. El FAS lideraba la tabla de posiciones con 20 puntos y Leones sumaba 18.La DIGEFYD no quiso especulaciones y decidió que la última fecha ambos equipos jugaran en San Salvador sus respectivos duelos, con la salvedad que al FAS le programaron su partido ante Independiente el sábado 15 de marzo y al Leones un día después.Esa “ventaja deportiva” la aprovechó el FAS, que el sábado 15 de marzo de 1952 derrotó 6-2 a los “Camoteros” para coronarse campeón nacional por primera vez.FAS sumó su primera estrella nacional bajo el mando del santaneco y ex jugador asociado Víctor Manuel "Pipe" Ochoa, junto a los jugadores Lindoro Rivera Escamilla, Humberto “Zurdo” Pérez, Mario Wilfredo “Pistolita” Velásquez, Rafael Humberto “Tambache” Guzmán, Salvador Juárez, Moisés “Oso” Jovel, Luis Arnoldo “Tarzán” Pacheco, Jorge Alberto “Pirringa” Rivas, Ricardo “Chilenito” Valencia, Carlos Eduardo “Monito” Pineda, Néstor Mora Vargas (costarricense), Armando Limongi, Margarito Ramírez, Lino Medina, Tomás Angulo, Jorge Brito, José Luis “Vaca” Castro, Carlos Humberto “Calín” Contreras, Javier Martínez y José Mario “Cachito” González.