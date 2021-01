Hoy se conocerá a los últimos semifinalistas del Apertura

El fútbol salvadoreño conocerá este domingo a los últimos tres semifinalistas del torneo Apertura 2020 con los juegos de vuelta en los que el FAS y Alianza han tomado ventaja ante Sonsonate y Once Deportivo, respectivamente, y tratarán de sellar el boleto en casa.

El FAS, por su parte, sostuvo un complicado y apretado juego de ida ante el Sonsonate, dirigidos por el técnico uruguayo Rubén da Silva, y aunque consiguió una victoria de 1-0 tendrá que esforzarse el doble en el encuentro de vuelta para avanzar a la siguiente fase.

La situación de los albos del Alianza es un tanto diferente a la de FAS, ya que consiguió en el juego de ida una importante victoria de 2-1 ante Once Deportivo en el estadio Arturo Simeón Magaña. No obstante, el plena fase de cuartos de final el Alianza ya perdió a dos de sus delanteros extranjeros, quienes no seguirán en el equipo.

Uno de ellos es el colombiano Oswaldo Blanco, quien fue dado de baja el pasado jueves y el suramericano explicó que su salida fue por la incertidumbre de no haber renovado contrato el cual venció en diciembre del 2020, mientras los albos aclararon que contaban con el jugador.

El técnico paquidermo Milton Meléndez dijo que el equipo contaba con Blanco para el próximo torneo pero este ya les había hecho saber que no tenía cabeza para continuar en la institución.

La salida de Blanco deja a Alianza con Mitchell Mercado (colombiano) y Rodolfo Zelaya como los únicos delanteros fijos y el cuadro albo encarara las rondas finales del Apertura solo con dos refuerzos extranjeros. Se trata del mexicano Felipe Ponce y Mercado, aunque para la vuelta de cuartos, los albos no podrán contar con Ponce por lesión.

El Alianza, otro de los favoritos para alzarse con el título, ha sufrido varios cambios en el tramo final del torneo, los cuales comenzaron con el despido del técnico español Juan Cortés a finales de diciembre de 2020 y el europeo ahora dirigirá al Isidro Metapán.

��️��| Los 2️⃣0️⃣ convocados por el “Tigana” Meléndez para el compromiso de esta tarde. #AlianzaFC #VamosPorLa15 pic.twitter.com/VmOrkhLORL — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) January 17, 2021

ÁGUILA ESPERA RIVAL

El Jocoro y el Municipal Limeño obtuvieron un gris empate 0-0 en el juego de vuelta, por lo que todo se definirá este domingo en el estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, la casa del cuadro auriazul.

El favorito en esta serie ese el Limeño, pero deberá de mejorar su juego colectivo y la efectividad si quiere avanzar a las semifinales del Apertura, las cuales se jugarán a dos partidos.

El ganador de esta serie será el rival del Águila en semifinales.

Águila que este sábado cumplió con los pronóstico y es el primer semifinalista al superar a Luis Ángel Firpo con global de 3-0.

El Águila, dirigido por el argentino Ernesto Corti y uno de los favoritos para coronarse campeón del torneo, venció 2-0 a Firpo en el Sergio Torres y 1-0 en el estadio Juan Francisco Barraza.

#DíaDeFAS

¡HOY JUEGA CLUB DEPORTIVO FAS!



⚽️ Cuartos de Final-Vuelta

��️ Sonsonate F. C.

�� 3:00 p.m.

�� Estadio Óscar Quiteño, Santa Ana

�� General $4.00

�� Sombra $10.00

�� Tribuna $15.00

�� Global: C. D. FAS 1-0 Sonsonate F. C. pic.twitter.com/hIT8UV3Ljm — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) January 17, 2021

¡Estamos listos para la acción! ⚽️ La vuelta está cerca y nosotros estamos preparados para buscar el pase a semis, a toda costa. Nos vemos el domingo. ������#MásLimeñosQueNunca���� pic.twitter.com/ZjhRTnXIP2 — Club Deportivo Municipal Limeño (@limeno_oficial) January 16, 2021