Hoy se define al campeón en la segunda división

Hoy a partir de las 2:30 de la tarde se disputará el partido de vuelta de la serie final del Apertura 2018 de la segunda división entre El Vencedor y el Platense.

El representativo de Zacatecoluca alcanzó en casa una ventaja corta pero significante 1-0 en el duelo de ida ante el equipo usuluteco y tiene que sumar al menos un empate esta tarde, para levantar la corona.

La obligación es para el equipo de Santa Elena, Usulután, que debe ganar por diferencia de dos goles, para dar el grito de campeón. Es la única fórmula que le daría el título, el empate o derrota sin importar el marcador, le resignaría a ver como el equipo viroleño celebra el título en su patio.

El triunfo de El Vencedor por diferencia de un gol obligaría a disputar tiempo extra hasta sacar ganador, los penaltis también son una opción en este partido que será dirigido por el juez mundialista Joel Aguilar Chicas.

El Vencedor firmó una buena campaña al finalizar empatado en el liderato del grupo B junto al Platense tras la fase regular del certamen, pero su invicto cayó el pasado domingo en su visita al estadio Toledo Valle.



MÁS QUE UN JUEGO

Para Geovany Trigueros, técnico de El Vencedor, intentar la remontada es la oportunidad para demostrar el potencial futbolístico de sus pupilos.

“Ahora tenemos que demostrar por qué llegamos a 22 partidos invictos en el torneo, si el grupo tiene la madurez mental, tiene que demostrarlo”, advirtió el estratega.

Sobre la desventaja en la serie, Trigueros admite que “es cierto que el Platense tiene la ventaja, no lo podemos ocultar, pero es una ventaja mínima, tenemos que demostrar por qué clasificamos (líderes e invictos) esto es fútbol y la derrota tenía que venir, y vino en un momento que no la esperábamos”.

“Tenemos que ganar con ventaja de dos goles, pero no pensamos en eso, estamos en casa y obligados a marcar de dos para arriba si queremos obtener el título”, sentenció.