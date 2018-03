Hoy se definen a los últimos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones

Lee también

El Atlético de Madrid recibirá hoy al Bayer Leverkusen (1:45 p.m.) con el deseo de lograr una clasificación tranquila para los cuartos de final de la Liga de Campeones después del valioso triunfo 4-2 que consiguió en la ida.No se espera otra cosa que el pase del conjunto rojiblanco. No sólo por la magnífica renta del primer partido, sino porque se mide a un rival en crisis.Así, el Leverkusen presentará un entrenador diferente al de la ida, después de que Tayfun Korkut sucediera a Roger Schmidt después del desastre del partido inicial de la eliminatoria y de la posterior derrota 6-2 ante el Borussia Dortmund en la Liga alemana.Sin embargo, nadie en el Atlético de Madrid quiere confianzas porque todos saben lo caro que se paga cualquier actitud contemplativa. Así se comprobó con la reciente clasificación del Barcelona ante un Paris Saint-Germain que se vio en cuartos antes de tiempo."Tenemos un buen resultado de la ida, pero no podemos confiarnos. Tenemos que darlo todo", razonó el centrocampista Koke en la víspera.El encuentro llega en un buen momento para el Atlético. Su juego sigue mostrando dificultades en ataque, pero tiene a Antoine Griezmann en forma y en defensa recuperó solidez, aspectos que le permitieron consolidarse en la cuarta posición de la Liga española y poner pie y medio en los cuartos de final de la Liga de Campeones.El equipo de Diego Simeone quiere aprovechar el encuentro no sólo para clasificarse para los cuartos de final por cuarto año consecutivo, lo que habla de la estabilidad adquirida en la máxima competición europea de fútbol, sino también seguir ganando confianza para lo que queda de una temporada que entró en su tramo decisivo.Por su parte, el Mónaco llega a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City (1:45 p.m.) sin la presión de ser el favorito, con la tarea de levantar un marcador adverso (5-3), pero con las esperanzas de todos sus seguidores.Consciente del poderío del rival que tendrá enfrente, el conjunto monegasco no olvida la tradicional fragilidad del Manchester City en competiciones europeas.De la mano de la gran revelación del año en el fútbol francés, Mbappé, y con la presencia amenazadora en la delantera del colombiano Falcao, los del Principado ponen todo el énfasis en marcar el primer gol, ya que consideran que si eso se da, la eliminatoria se pondría muy favorable.