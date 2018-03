Lee también

La selección de fútbol playa debe de seguir el proceso, pero Rudis González, técnico del equipo, no descarta un cambio generacional a futuro.“No quiero hablar de cambio generacional, porque debo de pensarlo con cabeza fría”, fueron algunas de sus primeras palabras, después de la eliminación anoche en el premundial que se disputó en Bahamas.El estratega reconoció que ayer, en el juego contra Panamá, faltó efectividad para marcar los goles y resolver el encuentro en el tiempo reglamentario.Además, Gallo admitió que Panamá evoluciona bien en esta modalidad, en la que ha crecido exponencialmente en los últimos años.“Debemos felicitar al rival por el buen trabajo. Hicieron bien las cosas. Uno se prepara para conseguir el boleto, no se pudo y esto debe de continuar. Si Dios me lo permite seguiré haciendo el trabajo. No se nos dieron las cosas, faltó la última pincelada, fallamos en definición, no anduvimos finos en el partido al igual que en la tanda de los penaltis, donde fallaron los jugadores importantes. En penaltis es la suerte, pero faltó definir en los tres períodos”, aseguró el entrenador en zona mixta del Malcolm Park.El seleccionador también aseveró: “No sé qué viene, podrá haber algunos eventos en el país, pero debemos de (antes) digerir esta situación. Este proceso de selección debe continuar, pero de momento no lo sé, sigo siendo empleado de la FESFUT, mientras otra situación no se dé, aquí estaré. Tengo ganas de seguir trabajando con este proyecto”.Gallo reconoció que el equipo puso el esfuerzo y compromiso por el triunfo: “Hicimos el esfuerzo, le pusimos ambición pero no alcanzó. Es parte suerte, pero Panamá hizo buen trabajo. Son cosas que Dios sabe por qué suceden y hoy toca asimilar el golpe. Teníamos mucha ilusión de poder regresar a una Copa del Mundo”.