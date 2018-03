“Hoy vamos a ganar”

Lee también

El argentino Osvaldo Escudero se mostró optimista de cara al juego ante Águila, pero también exteriorizó que pondrá su cargo a disposición de no conseguir una victoria. El DT de nacionalidad argentina afirmó que FAS está en deuda con la afición luego de acumular 13 juegos sin conseguir una victoria, y el dato presiona a los tigrillos.Anímicamente, el equipo no está muy bien. No se logran los resultados y, lógicamente, los ánimos no son los mejores. Pero esto puede servir para recapacitar y para que los jugadores se preocupen por sacar los resultados, así como yo me preocupo para que ellos tengan las armas para lograrlos.Íbamos ganando el partido. Luego Alianza se va al ataque y logra el empate. En el segundo tiempo se tira atrás y juega al error nuestro, como lo hacen los equipos del “Zarco”, que siempre tratan de jugar defensivamente y buscan el error contrario para lograr una ventaja.Nosotros debemos enfrentarlo con la misma responsabilidad que enfrentamos el primer tiempo ante Alianza. Si te preguntabas cuál era el equipo que marchaba en la primera posición, durante ese lapso no te das cuenta porque FAS hizo bien las cosas.Al contrario, la dirigencia de FAS siempre ha tomado una postura de tranquilidad, de darme el apoyo y eso es muy bueno porque uno sabe que cuenta con ellos, pero yo, en mi intimidad, sé que me dedico a esta profesión y dependo de los resultados.La responsabilidad es totalmente mía. Yo soy el líder de este equipo. Y si los resultados no se dan, me tendré que ir, pero no pienso en eso. El sábado vamos a ir a la cancha a tratar de ganar ese partido, y yo voy a seguir en el cargo. La historia del equipo comenzará a cambiar a partir de este partido.