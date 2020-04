“Hubiéramos quedado en la calle”

Maximiliano Martínez, volante argentino que militó en el Chalatenango el torneo pasado, fue desalojado de su apartamento en Chalatenango, justo el día que recibió su pago salarial correspondiente al pasado Clausura 2020.

Comentó en una entrevista radial, que pese a tener contrato vigente con la institución, ya le notificaron que no seguirá con el equipo para la siguiente campaña. El argentino manifestó que la directiva anterior, canceló la deuda salarial pendiente y pidió que junto al defensor paraguayo Marcos Rodríguez, desalojaran el apartamento que el equipo les proporcionó para su estadía en el país.

“Fue una vergüenza lo que me hicieron junto a Marcos González, que vivía conmigo, cuando la dirigencia nos pagaron el sueldo… Ese día que informaron en redes sociales que habían pagado los salarios, desde ese día (3 de abril) nos pidieron por favor que entregáramos las llaves del apartamento, tuvimos que sacar nuestras valijas e irnos del apartamento que nos había brindado el club”, explicó.

Ante esto “a una familia amiga no le quedó otra opción que acogernos en su casa, nos venimos a San Salvador y hemos estado en casa de esta familia, que si ellos no hubieran estado, no sé qué hubiese sido de nosotros. Hablo con Marcos González qué hubiese sido de nosotros si esta familia no nos ayuda, hubiésemos quedado en la calle, no sé sinceramente qué hubiera pasado”.

Martínez reforzó al Chalatenango el torneo pasado junto a los colombianos Elkin Mosquera (defensor) y Wilson Palacio (delantero) y al defensor paraguayo, Marcos González. La nueva junta directiva anunció que Mosquera, Palacio y González, no seguirán en el equipo.

“Nos hemos sentido desamparados por esa parte del club, la parte humana ha sido totalmente desastrosa, sinceramente la hemos pasado mal. Ha dejado mucho que desear el club en cuanto al amparo de los extranjeros”, añadió el argentino.

HUMANITARIO

“Todo se pone cuesta arriba, tanto en lo económico como lo que es vivienda, es algo duro, estuve hablando con la Embajada de mi país y tampoco pudo dar soluciones, hablé con varios argentinos en el país y somos muy pocos; será difícil nuestra repatriación a nuestro país”, continúo el relato.

González disputó cuatro partidos con el equipo norteño en el las once fechas del pasado certamen. “Aún tengo contrato por una temporada más, el club me informó que no seré tomado en cuenta (para el siguiente torneo), estamos en una negociación con la nueva dirigencia y mis representantes, en lo económico más o menos hemos llegado a un acuerdo, resta ver si se les despertaba el lado humano de por lo menos ayudarme para poder pagar mi pasaje porque la verdad es que estar sin cobrar, sin trabajar y así tendré que pagar mi pasaje... la verdad es que no sé cómo haré, es la conversación que teníamos para cerrar este tema, rescindir mi contrato”.

Reflexionó que le gustaría retornar pronto a su país, pero “vemos como que esto no tiene fin (pandemia), cada día se complica más, cada vez hay más casos y será difícil que el aeropuerto abra para poder irnos. El lado humano del club ha sido totalmente cruel con nosotros. Conmigo, rescindir un contrato cuando saben que no estoy trabajando y la situación que paso… pienso que deberían de tener cintura para tomar decisiones, dejan sin trabajo a un persona que no está en su país y encima en la situación que estamos, está complicado, en este fútbol (salvadoreño) no se miran esas cosas, esto sirve de experiencia para tomar decisiones más adelantes, que sean acertadas y no de esta manera”.

“Respetando la cuarentena, más de un mes y días encerrados, obviamente pasándola mal porque la situación en la que estamos es muy difícil afrontarla en un país que no es el tuyo. Tratando que esto pase para volver al país”, concluyó.