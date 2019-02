Huelga de jugadores de Pasaquina terminará este martes

Los jugadores del Pasaquina se presentarán al entreno del equipo este martes 5 de febrero a las 3:00 de la tarde en el estadio de San Sebastián, según el técnico, Eraldo Correia.

El entrenador brasileño habló con esta redacción y afirmó que convenció a la mayoría de jugadores para que se presentarán el día de mañana a los entrenos y así poder preparar el partido contra Firpo.

"Hablé ahora con algunos ellos y me dijeron que mañana a las 3:00 de la tarde volverán a los entrenos. Quiero entrenar con los 25, me gusta trabajar, me entiende, para lograr los objetivos", dijo Correia.

El plantel pasaquinense estuvo en huelga durante una semana y no entrenó debido a una deuda salarial que tiene el club de 26 días del mes de noviembre del 2018. La dirigencia del club se comprometió a pagarle a los jugadores a más tardar en la primera quincena del mes de enero del 2019, sin embargo no lo cumplieron.

El timonel del los burritos afirmó que este día la directiva sostuvo una reunión con los jugadores en el estadio de San Sebastián. La conclusión de dicha reunión, según Correia, es que la deuda se pagará esta semana.

"Ellos le dijeron a los jugadores que esta semana les van a pagar", desveló el entrenador.

El Pasaquina jugará con Firpo en casa este próximo fin se semana con la intención de ganar y seguir manteniendo el invicto tras cuatro fechas del clausura 2019.